El tèxtil va perdre un 40% de les vendes l'any passat

Les vendes de peces de moda i complements es van ensorrar un 39,8% el 2020 per l'impacte que ha tingut la crisi sanitària del coronavirus en el sector, segons les dades del baròmetre de l'Associació Empresarial del Comerç Tèxtil, Complements i Pell (Acotex ). Al desembre van caure un 32,2% (botiga física més venda en línia) en plena campanya de Nadal i inici de les rebaixes, el que ha permès que hagin estat una mica millors respecte la davallada de més del 37% registrada a l'octubre i novembre , de manera que el sector adverteix que continua en una «situació dramàtica».

La patronal del tèxtil va recordar que després del confinament decretat pel Govern per frenar l'expansió del coronavirus el 15% de les botigues no van obrir i actualment prop del 25% dels establiments encara no ha pujat les persianes en veure que les vendes d'aquests mesos són una «autèntica catàstrofe».

Acotex va destacar que el comerç de la moda continua amb caigudes en les vendes i que aquestes no es recuperen només amb descomptes. A més, assenyala que les limitacions d'aforament en els dinars i sopars, el fet de no haver gairebé esdeveniments ni celebracions són motius que no animen els consumidors a comprar un vestit o complements.

Davant d'aquesta situació d'incertesa i amb la forta caiguda de vendes al sector, la patronal tèxtil segueix reclamant «mesures urgents i específiques». «No són suficients moratòries en els impostos, taxes, tributs o en les quotes de la Seguretat Social; cal la condonació dels mateixos», reclama Acotex, que demana l'exoneració de les quotes a la Seguretat Social com a altres sectors dels ERTOs de força de major i la reducció de l'IVA per incentivar el consum.

Ajudes per acomiadar

D'aquesta manera, la patronal destaca que «necessitem liquiditat i no més endeutament», fet pel qual sol·licita a les administracions una solució per al pagament dels lloguers comercials, ja que el sector no pot fer front a aquests pagaments amb els actuals nivells de vendes. «És impensable mantenir les plantilles precovid amb les actuals vendes, de manera que hem d'actualitzar les plantilles a el moment actual i per a això necessitem ajudes per poder acomiadar, perquè en cas contrari les empreses hauran de tancar definitivament», van sol·licitar des de la patronal de l' tèxtil.

D'altra banda, la patronal de el sector tèxtil no encara amb optimisme l'inici de la campanya oficial de rebaixes d'hivern, que ve marcada per les restriccions de moviment i d'aforament a les diferents comunitats autònomes. «No som optimistes de cara al període de rebaixes i lamentablement les vendes del mes de gener 2021 seran molt inferiors a les gener de 2020», va avançar Acotex.

En relació a les rebaixes, el Govern català va aclarir que els consumidors conserven el dret a al vanvi i devolució de les compres de Nadal segons els termes anunciats per l'establiment, que ha d'oferir una solució al comprador per poder realitzar-les malgrat les restriccions. El confinament municipal i les restriccions comercials no alteren, per tant, el dret a fer el canvis o devolucions, els terminis dels quals no es paralitzen, ca assenyalar.

No obstant això, davant la impossibilitat de fer el canvi o la devolució dins el termini establert per l'empresa -ja sigui perquè la botiga es troba en un altre municipi o bé perquè l'establiment roman tancat-, el consumidor no perd el dret a fer el canvi.