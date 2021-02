Les empreses en ERTO sobreviuen un 3% més que les que no en fan

La contribució dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) a la supervivència de les empreses ha representat un diferencial d'almenys tres punts respecte les que no s'han acollit a aquest instrument. Així ho indica l'Institut Nacional d'Estadística (INE) a partir d'una estadística experimental en què constata que, de les empreses existents a 1 d'abril de 2020, van aconseguir sobreviure el 98,7% de les que s'havien acollit a un ERTO al primer trimestre, davant el 95,3% de les que no van recórrer a aquesta mesura. De les existents a 1 de juliol, el percentatge de supervivència de les empreses que van utilitzar un ERTO va ser del 97,7%, davant el 94,6% de les que no es van acollir a aquesta eina.

L'INE destaca que la incidència més important dels ERTOs es va produir en el primer trimestre del 2020, quan el 22,7% de les empreses tenien almenys un assalariat en ERTO. Aquest percentatge es va reduir fins al 15,6% al segon trimestre i va pujar fins al 16,3% al tercer.

Segons Estadística, la crisi causada per la pandèmia de la covid-19 es va emportar unes 207.000 empreses amb almenys un treballador en plantilla entre el primer i el tercer trimestre del 2020. En el primer trimestre de l'any passat, quan es va declarar la pandèmia (a mitjans de març va entrar en vigor el primer estat d'alarma a Espanya), més de 140.000 empreses van perdre tota la seva plantilla, encara que una mica més d'una de cada quatre es va reactivar al segon trimestre i va tornar a contractar treballadors.

Les petites empreses amb empleats van ser les que més van patir en els nou primers mesos de 2020: el 21,5% de les empreses amb cinc o menys assalariats es va quedar pel camí entre principis d'any i el final de l'estiu, davant de menys del 2% en el cas de les empreses amb més de 100 treballadors en plantilla.

Segons les últimes dades del Ministeri de Seguretat Social, el nombre de treballadors en ERTO es va situar al gener en 738.969 persones, cosa que suposa 35.625 treballadors més que al desembre. Aquesta xifra es manté més o menys estable, al voltant dels 700.000 treballadors, des de fa uns mesos tot i les majors restriccions administratives per afrontar la tercera onada de la pandèmia.

En comparació amb el màxim de treballadors en ERTO que es va assolir a l'abril (més de 3,5 milions), els treballadors en ERTO s'han reduït en 2,9 milions de persones, gairebé un 80%.