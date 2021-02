Els grans bancs van retallar un 9,8% les seves comissions directes el 2020

Els cinc grans bancs espanyols van experimentar una retallada del 9,8% de les seves comissions netes (ingressos per comissions menys despeses per comissions) a escala global durant l'exercici 2020, marcat per la caiguda de l'activitat davant la pandèmia del coronavirus. Les comissions netes de Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia i Sabadell van arribar conjuntament als 19.770 milions d'euros el 2020, un 9,8% per sota de la dada de l'any 2019, sent Bankia l'única entitat que va millorar les seves comissions netes.

Si es comparen el tercer i quart trimestre de l'any, les dades mostren un augment del 3,2%, fins a 4.983 milions d'euros, amb variacions positives de totes les entitats analitzades. La major caiguda interanual la va presentar el Santander, amb un descens del 15% respecte al 2019, que reflecteix la menor transaccionalitat dels clients. Al quart trimestre de l'any, la dada de comissions netes va superar en un 1,4% la del tercer trimestre del 2020.

El BBVA va obtenir unes comissions netes un 7,3% inferiors a les de 2019, impactades per la menor activitat derivada de la pandèmia i especialment per la variació negativa de les àrees de Mèxic i Turquia. A Espanya les comissions netes del BBVA van créixer un 2,9%.

Banc Sabadell també justifica la caiguda interanual del 6,1% de les seves comissions netes el 2020 per la reducció de l'activitat derivada del confinament, que va tenir especial impacte en les comissions de serveis.

CaixaBank, caiguda moderada

La caiguda en les comissions netes va ser més moderada a CaixaBank (-0,9% interanual), amb una comparativa trimestral també positiva (+ 5,2%), a causa de les comissions superiors per la comercialització d'assegurances i a la gestió de l'estalvi a llarg termini dels clients (gestió d'actius i unit link).

Bankia va ser l'única de les cinc grans entitats bancàries espanyoles que va registrar un increment de les comissions netes el 2020, concretament del 12,2%. Segons reflecteixen els comptes del banc presidit per José Ignacio Goirigolzarri, aquest bon comportament de les comissions netes es va veure recolzat per les activitats de serveis d'actius sota gestió, originació i comissions d'administració, que van compensar el descens en les comissions dels serveis de cobraments i pagaments i de la gestió de dubtosos i fallits.