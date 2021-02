L'aposta vegetal de les càrnies

El sector industrial que talla avui el bacallà a Girona és, irònicament, el de la carn. I d'uns anys ençà les empreses alimentàries que dominen el mercat dins i fora de la província estan apostant amb força per un producte que a primera vista no té gaire a veure amb el gènere que tracten: el vegetal.

Però en els darrers anys les grans càrnies gironines s'han llançat a la fabricació d'hamburgueses, bacó, filets de gall dindi i altres menjars que tenen nom de carn però ànima de soja i oli d'oliva. Per exemple, Grup Cañigueral, que és la major companyia del sector carni en volum de negoci, comercialitza a través de la seva marca Costa Brava Foods una línia de croquetes de ceps, espinacs i escalivada. Espuña ofereix una «bistrot veggie burger». Noel Alimentaria i Embotits La Selva també tenen diversos productes de «carn sense carn» als seus catàlegs.

Noel va ser pionera del sector carni de l'Estat en apostar per aquests elaborats. El 2016 va llançar una línia de llescats sense carn i els va presentar al saló Alimentaria. El producte va ser guardonat i la firma de Sant Joan les Fonts va decidir explotar aquest vessant amb la producció de llescats que emulen el gust i la textura de l'embotit, hamburgueses vegetals elaborades amb verdures i llegums, i productes «plant-based» amb el gust i la textura de la carn. Tal ha estat l'interès de Noel en el «plant-based» que ha invertit 1,3 milions d'euros en un pla estratègic i en adquirir tecnologia pròpia per desenvolupar i produir aliments basats en proteïna vegetal.

Una tendència nòrdica

«Vam detectar una clara tendència provinent del nord d'Europa centrada en l'auge del flexitarianisme: persones que volen diversificar la seva ingesta proteica a la dieta i busquen fonts de proteïna més enllà de la carn. En aquest sentit, la nostra gamma ´Nature' és una alternativa que pot cobrir aquesta necessitat a través d'una amplia varietat de productes», va assegurar Jaume Planella, director corporatiu d'R+D+i de Noel. La gamma vegetal de la companyia ja representa un 5% del seu volum de negoci.

En aquesta línia, diversos estudis de mercat recorden que aquests productes es dirigeixen sobretot a aquests consumidors «flexitarians», interessats a reduir -no eliminar per complet- la seva ingesta de carn, més que a vegetarians i vegans.

En un informe recent, la consultora internacional CB Insights confirmava que les alternatives amb base vegetal creixen actualment més ràpid que els carnis, per la qual cosa s'espera una «migració» relacionada amb la major preocupació per la salut, el medi ambient i el benestar animal.

«Les majors empreses dins de la indústria càrnia estan invertint en aquestes alternatives, i fins i tot algunes ja comercialitzen els seus productes sense carn», ressalten els seus autors a l'agència EFE.

Segons l'últim informe de la consultora Lantern (basat en dades IRI) d'abril de 2020, en els primers nou mesos de 2018 el 14% dels nous llançaments del total del mercat carni a escala global ja corresponien a productes vegans. Això suposa un increment de 8 punts respecte al 2013. En aquest sentit, les dietes «veggie» creixen un 27% en els últims dos anys, amb més de 800.000 nous consumidors que adopten aquest tipus d'alimentació.

Noves marques

L'auge de la «carn vegetal» també ha despertat l'interès d'altres càrnies de la província. L'última d'elles és Embotits La Selva. La càrnia de Campllong va anunciar el gener passat el llançament d'Altervego, una marca de productes vegetarians.

Per posar-la al mercat, la firma ha invertit prop d'un milió d'euros i destinarà bona part dels 18.000 metres quadrats d'una nova nau a Riudellots per produir-hi aquesta línia. «És una aposta important de futur en l'incipient mercat del producte vegetarià, que està transformant els hàbits de consum, principalment de les noves generacions», va destacar llavors l'empresa.

A Catalunya hi ha Vall Companys, companyia que factura més de 1.700 milions d'euros a l'any i els principals accionistes del qual han creat una societat específica per a les alternatives càrnies elaborades amb proteïna vegetal: Zyrcular Foods.

Un portaveu de la firma explica a Efeagro que la seva activitat es dividirà en tres filials: una dedicada a la distribució -comercialitza marques internacionals ja existents-, una altra per a la producció -que també fabricarà per a altres empreses- i una espècie de laboratori destinat a investigar i dissenyar productes per a Vall Companys i per a tercers.

L'interès també s'estén a les majors empreses del sector de l'alimentació en general, i no només del món carni: Nestlé, Unilever o Kellogg's ja s'han sumat a aquesta tendència.

Dins de les alternatives a la carn, a la proteïna vegetal li ha sortit un competidor: l'elaborada en laboratori, amb la firma Memphis Meat al capdavant, que espera sortir al mercat pròximament. La batalla continua?