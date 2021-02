La pandèmia ensorra un 9,3% la producció industrial a Catalunya

La producció industrial a Catalunya durant l'any 2020 va ser un 9,3% inferior respecte a l'exercici anterior arran de la crisi de la COVID-19, segons les dades provisionals publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Els efectes de la pandèmia van provocar descensos «molt pronunciats» de la producció, sobretot durant els mesos de març, abril, maig i juny. En aquest sentit, assenyala que pràcticament tots els sectors han tancat el quart trimestre de l'exercici amb nivells de fabricació inferiors al mateix període de 2019.

A Espanya, l'Índex General de Producció Industrial (IPI) va descendir una mitjana del 9,1% en 2020, i va registrar la seva major caiguda des de l'exercici 2009, quan aquest indicador es va enfonsar un 16,2% en plena crisi financera.

Amb la reculada de 2020 la producció industrial posa a més fi a sis anys de creixements consecutius. L'estadística assenyala que la crisi del coronavirus ha provocat que els diferents sectors industrials sofreixin «intensament» en 2020 els efectes de la pandèmia.

Béns de consum duradors

Així, en el període inicial de confinament, els majors descensos es van produir en els sectors de béns de consum durador i béns d'equip, enfront d'una contracció «menys intensa» en els béns de consum no durador i l'energia.

Amb la desescalada i l'arribada de la «nova normalitat», va haver-hi una recuperació generalitzada de la producció, encara que desigual en els diferents sectors, amb més intensitat en béns de consum durador i béns d'equip i més suau en béns de consum no durador i energia.

El resultat d'aquesta evolució és que tots els sectors van retallar la seva producció el 2020, encara que a diferents ritmes. Els descensos més significatius es van donar en els béns d'equip i en els béns de consum durador, amb baixades del 15,4% i del 13,5%, respectivament. Els segueixen els béns intermedis, amb una reculada de la seva producció del 7,8%; els béns de consum no durador (-6,5%), i l'energia (-6,2%).

Segons l'INE, el sector de béns intermedis és l'únic que ha aconseguit i superat en l'últim trimestre de 2020 el nivell de l'any 2019.

La fabricació de productes farmacèutics va ser l'única branca d'activitat que va elevar la seva producció en 2020, amb un avanç mitjà del 2,1%. Per contra, les majors reculades els van presentar la indústria del cuir i del calçat (-28,2%) i la confecció de peces de vestir (-26,5%).

Els majors descensos, de mitjana, es van registrar a Balears (-20,9%), País Basc (-14,1%), Astúries (-13,9%), La Rioja i Andalusia (-11,8% en tots dos casos), Navarra (-11,2%) i Canàries (-10,2%).

En la resta de regions la producció industrial va retrocedir a un ritme inferior als dos dígits. Les menors caigudes les van anotar Extremadura (-0,3%) i Múrcia (-2,5%).

Un desembre positiu

En l'últim mes de 2020, la producció industrial va registrar un augment del 2,9% respecte a desembre de 2019, cinc punts més que al novembre i la primera taxa interanual positiva d'aquest indicador després d'onze mesos consecutius de reculades.

Tots els sectors van registrar avanços interanuals de la seva producció al desembre de 2020 excepte els béns de consum no durador, que la van retallar un 0,1%. Els majors ascensos els van anotar els béns intermedis (+5,9%) i l'energia (+4,2%), seguit dels béns de consum durador (+2,4%) i els béns d'equip (+0,8%). Corregida d'efectes estacionals i de calendari, la producció industrial va presentar el desembre de 2020 un descens interanual del 0,6% respecte al mateix mes de 2019, la seva taxa menys negativa en l'últim any. En taxa mensual (desembre de 2020 sobre novembre del mateix any), la producció industrial va avançar un 1,1% i va eliminar els efectes estacionals i de calendari.