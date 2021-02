PIMEC i el Govern presenten un pla per salvar empreses pels efectes de la Covid-19

PIMEC i la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Empresa i Coneixement, donen el tret de sortida al Pla de Viabilitat Empresarial, un programa de país que té l'objectiu de salvar empreses i impulsar el seu futur arrel dels efectes per la Covid-19.

El conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, ha manifestat durant la roda de premsa de presentació del programa que "tenim moltes empreses a l'UCI i necessitem un tractament de xoc. El Pla de Viabilitat Empresarial de PIMEC és una molt bona eina per dona immunitat a les empreses, fer-les més resistents i resilients perquè puguin sobreviure en un món cada cop més digital". Així mateix, ha afegit que "el Govern ha fet un esforç important i si hi ha nous tancaments hi haurà nous ajuts per intentar salvar les empreses".

Per la seva banda, el secretari general de PIMEC, Antoni Cañete, ha assenyalat que "la crisi sanitària té també una dimensió econòmica que cal afrontar de manera urgent i per això hem creat aquest programa de país que vol salvar empreses, llocs de treball i garantir la prosperitat econòmica del nostre territori". En aquest sentit, ha destacat la importància de la col·laboració publicoprivada i ha demanat a totes les empreses afectades per la Covid-19 que s'apuntin a aquest pla per tal d'ajudar-les, assessorar-les i garantir la seva viabilitat.

El Pla de Viabilitat Empresarial és un programa 100% subvencionat, que diagnostica la situació i viabilitat de l'empresa, capacita l'empresariat amb el conjunt d'eines necessàries per a la identificació dels factors claus de canvi i transformació, estructura un full de ruta de viabilitat empresarial amb l'objectiu final d'aconseguir la viabilitat del negoci a mitjà i llarg termini, tal com ha explicat el director executiu de PIMEC, David Giménez.

Està dirigit a pimes que tinguin matriu o centre de decisió a Catalunya i que pertanyin a sectors d'activitat que hagin patit de forma rellevant les conseqüències de la pandèmia.

El programa s'estructura en tres fases; una primera basada en una diagnosi digital i gratuïta per a qualsevol empresa, a partir de la qual les empreses rebran un catalana informe personalitzat de viabilitat. Les empreses també disposaran en aquesta fase d'un campus virtual amb una oferta de píndoles formatives que ajudaran a la capacitació dels equips. Es tracta d'una plataforma digital basada en tecnologies de Machine learning i Bigdata, que permet fer benchmarking amb dades agregades del sector de cada empresa. A la segona fase, 3.000 empreses seran seleccionades per una diagnosi individual amb professionals experts per presentar i estudiar l'informe de recomanacions i definir punts prioritaris a treballar per aconseguir la viabilitat empresarial. Finalment, a la tercera fase, se seleccionaran 500 empreses seran escollides per rebre un acompanyament per definir palanques del pla de viabilitat i implementar les accions oportunes.