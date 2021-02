Una sentència pionera veu «estigmatitzant» acomiadar per COVID

Sentència pionera a Catalunya que dictamina que l'acomiadament d'un treballador per emmalaltir de coronavirus té l'agreujant de ser «estigmatizant». El jutjat social número 1 de Mataró ha obligat a readmetre un empleat que va contreure covid i que l'endemà passat va ser destituït per això. Segons va fer públic el bufet d'advocats Col·lectiu Ronda, la magistrada va considerar acreditada una vulneració dels drets fonamentals, va dictaminar nul el cessament i va condemnar a l'empresa a abonar al treballador un total de 6.251 euros com a compensació; a més dels salaris de tramitació (uns 2.632,6 euros).

Ser acomiadat a Espanya per contreure una malaltia és il·legal i, si aquesta malaltia és el coronavirus, aquesta mala praxi empresarial té el caràcter d'estigmatizant envers l'acomiadat. «No s'ha acomiadat el treballador pel mer fet de trobar-se en situació d'IT [Incapacitat Temporal], ni per la major o menor durada del període de quarantena, el veritable motiu de l'acomiadament és el fet que l'actor [...] era sospitós de portar una malaltia infecciosa i altament contagiosa», tal com determina la jutgessa titular del número 6 social de Mataró. «I aquesta circumstància es pot equiparar a la de malaltia estigmatizant», afegeix. Els fets es remunten al 25 març del 2020, pocs dies després que el Govern declarés el primer estat d'alarma per l'emergència del coronavirus.