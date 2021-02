Tesla inverteix 1.200 milions en bitcoins i acceptarà la criptodivisa en pagaments

El fabricant de vehicles elèctrics Tesla va informar ahir que ha invertit aquest any 1.500 milions de dòlars (1.244 milions d'euros) en la criptomoneda bitcoin. La multinacional ja reconeix obertament que planeja acceptar aquesta moneda digital com a forma de pagament dels seus vehicles. La decisió de Tesla aguditza encara més la tendència alcista sense fre de bitcoin en els mercats internacionals, després de superar la barrera dels 44.000 dòlars per unitat (més de 36.000 euros). El preu de bitcoin s'ha multiplicat per quatre en un any i ha pujat el 18% des de dijous passat. Alguns experts pronostiquen ja que el preu de bitcoin podria aconseguir els 50.000 dòlars a mitjà termini.

Victoria Gago, cofundadora de l'European Blockchain Convention i directora del màster en Blockchain d'OBS Business School, reconeix que la pujada de bitcoin és una «bogeria» que respon a l'aposta de compra de grans empreses, no només Tesla, també de grans fons d'inversió i institucionals per bitcoin en uns moments d'escassa rendibilitat d'altres actius. És el cas dels fons Citadel, Black Rock i altres. Cada vegada més, ressalta Gago, és més important que l'emissió de bitcoin està limitada a 21 milions d'unitats, és un actiu escàs i costós en si mateix, alguna cosa que l'assembla en part a l'or.

Política d'inversions

En una presentació davant la Comissió del Mercat de Valors dels EUA (SEC, en anglès), Tesla va indicar que l'adquisició de bitcoin està emmarcada en una nova política d'inversions que apunta a «proveir-nos amb més flexibilitat per diversificar i maximitzar encara més el rèdit del nostre efectiu».

L'anunci per part de Tesla sembla una estratègia de defensa financera global, davant l'alça elevada de les accions de Tesla, que han fet de Musk l'home més ric del món. Tesla anuncia que diversificarà els seus actius amb compres en «actius digitals, or, fons en or que es negocien en els mercats i altres actius que s'especificaran en el futur».

Onada de compres

El president de Tesla, Elon Musk, s'ha convertit en el detonant d'una onada de compres de criptomonedes des que en un missatge de Twitter va qualificar Dogecoin com «la criptomoneda del poble». Com a conseqüència, el valor de la fins llavors marginal criptomoneda es va revaloritzar un 60%.