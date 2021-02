La cadena de gasolineres Q8 es passa al baix cost i acomiada 50 treballadors

La propietària de les benzineres Q8, Kuwait Petroleum Espanya (filial de Kuwait Petroleum International), adaptarà la xarxa de 67 estacions que té a Espanya (8 a les comarques de Girona) al sistema de baix cost d'estacions desateses i acomiadarà 50 de les 212 persones que ocupa, segons ha informat el grup d'advocats Col·lectiu Ronda, que assessora la representació majoritària de la plantilla. La companyia també planteja una modificació «substancial» de les condicions de treball per a la resta, suprimint o reduint els plusos salarials fins ajustar les retribucions a allò que marca el conveni estatal del sector. El Col·lectiu Ronda considera que la informació que aporta l'empresa no justifica les mesures ni unes indemnitzacions que superen «escassament» els mínims legals.

Segons els advocats l'empresa afirma que la situació econòmica de la xarxa de benzineres és negativa, perquè compara els resultats del 2019 (des del moment en què va adquirir les estacions de servei) amb els del 2020, «any evidentment excepcional i crític».

Per això defensen que hi ha «nombroses solucions legalment previstes» per fer front a la crisi derivada de la covid-19 que permeten esquivar els acomiadaments i no haver de fer reduccions salarials «tan summament dràstiques i significatives», unes reduccions que, «a la pràctica, representen acomiadaments encoberts».

L'any 2019, Kuwait Petroleum va adquirir la xarxa de 67 estacions de servei, que inclou les que abans pertanyien a la italiana Saras Energia i les vinculades a la cadena de supermercats Caprabo. Segons els advocats, això demostraria la «fortalesa financera» de l'empresa. A més, expliquen que la informació aportada per la mateixa empresa al procés negociador «revela que el pes de la massa salarial de la plantilla sobre les despeses d'explotació de la companyia tot just representa un 20%». Sobre el volum de facturació, el percentatge «amb prou feines arriba al 10%».