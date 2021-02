Girona necessita professionals amb perfils comercials

Des d'enginyers, fins a tècnics, passant per assessors poden trobar feina en aquest moment gràcies a les ofertes de treball a Girona, que destaquem a continuació. Oportunitats llistes perquè t'inscriguis en elles, aquí mateix, mitjançant un senzill i accessible registre.

Compres, vendes i telemarketing

EMPRESA COSMÈTICA selecciona:

Assessor @ s de bellesa o Caps d'equip (treball ONLINE, des de Casa) per a Girona. 10 vacants.

Necessitem persones que siguin apassionades de la bellesa i les xarxes socials i els hi agradi compartir trucs de bellesa i productes de la seva botiga on line.

També necessitem Caps d'equip per coordinar la teva xarxa i guanyar pel que els teus reclutats venen.

Inscripcions i més informació a oferta d'Assessor @ s de bellesa o Jef els i d'equip (treball ONLINE, des de Casa) a Girona.

Grup Crit selecciona:

Comercial Sector Carni.

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de Comercial Sector Carni a Girona .

IAD Espanya selecciona:

Agents immobiliaris. 10 vacants.

– Contracte autònom.

Busquem emprenedors immobiliaris GIRONA. A IAD Espanya (filial de el grup IAD Internacional), estem buscant agents associats amb ganes de crear la seva pròpia agència immobiliària digital.

Inscripcions i més informació a oferta d'Agent immobiliari a Girona.

IAD BRUNO RESTIER selecciona:

Assessors immobiliaris. 3 vacants.

– Contracte autònom.

– Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Assessor immobiliari a Girona.

Page Personnel selecciona:

Sales Engineer .

El candidat seleccionat haurà de complir les següents funcions :

Desenvolupament de la cartera de clients de la zona nord.

Informar dels resultats a gerència.

Oferir, fer seguiment i analitzar les operacions comercials amb clients, negociant les condicions del servei i assegurant la correcta prestació del mateix.

Inscripcions i més informació a oferta de Sales Engineer a Girona.

Enginyer Comercial – Injecció de plàstic.

El candidat haurà de complir les següents funcions :

Prospecció i fidelització de comptes industrials a Catalunya.

Seguiment de propostes.

Assessorament tècnic de les necessitats dels clients (Venda consultiva).

Alta disponibilitat de viatge.

Inscripcions i més informació a oferta d'Enginyer Comercial – Injecció de plàstic – Girona .

Altres professions i oficis

Grup Crit Espanya selecciona:

Personal de neteja província de Girona

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de personal de neteja província de Girona.

Un / a auxiliar de col·lectivitats

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

GRUP CRIT ETT Granollers inicia procés de selecció per a la incorporació d'auxiliars de col·lectivitats per important multinacional situada a la província de Girona.

Inscripcions i més informació a oferta d'Un / a auxiliar de col·lectivitats a Girona.

Un / a coordinador / monitor / a de menjador i pati

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Un / a coordinador / monitor / a de menjador i pati a Girona.

Comerços

LEROY MERLIN selecciona:

Venedor / a Especialista en Jardineria.

Inscripcions i més informació a oferta de Venedor / a Especialista en Jardineria a Girona.

Caixer / a per a Girona.

Inscripcions i més informació a oferta de Caixer / a a Girona.

Enginyers i tècnics

Page Personnel selecciona:

Tècnic / administratiu de compres – Empresa Industrial GIRONA .

Inscripcions i més informació a oferta de Tècnic / administratiu de compres – Empresa Industrial GIRONA a Girona.

Enginyer d'Operacions.

En dependència de l Responsable d'Operacions, el candidat seleccionat haurà de:

Gestionar i planificar les comandes dels diferents clients, tenint en compte la capacitat productiva de taller.

dels diferents clients, tenint en compte la capacitat productiva de taller. Liderar al costat dels diferents encarregats de taller per assegurar els temps de fabricació i muntatge dels equips.

per assegurar els temps de fabricació i muntatge dels equips. Assegurar que es compleixen els criteris de qualitat , tenint en compte les especificacions tècniques.

, tenint en compte les especificacions tècniques. Realitzar el seguiment de les comandes per assegurar al costat dels diferents departaments de l'empresa que es compleixen les prioritats marcades des planificació.

per assegurar al costat dels diferents departaments de l'empresa que es compleixen les prioritats marcades des planificació. Assegurar els processos productius i estudiar les possibles millores per obtenir un avanç en els indicadors de productivitat, qualitat i terminis.

per obtenir un avanç en els indicadors de productivitat, qualitat i terminis. Realitzar reunions de producció i seguiment dels diferents proveïdors per assegurar el correcte desenvolupament dels projectes.

Inscripcions i més informació a oferta d'Enginyer d'Operacions-Girona.

Informàtica i telecomunicacions

GRUP OESIA selecciona:

Tècnic de suport Windows per Riudellots de la Selva.

Busquem incorporar 2 tècnics de suport per treballar a Riudellots de la Selva, en un projecte estable.

Inscripcions i més informació a oferta de Tècnic de suport Windows a Riudellots de la Selva.

Administració i Finances

CATT TREBALL / Olot selecciona:

ADMINISTRATIU / VA PER EMPRESA DE TRANSPORTS A OLOT .

– Jornada intensiva – tarda.

Inscripcions i més informació a oferta d'ADMINISTRATIU / VA PER EMPRESA DE TRANSPORTS A OLOT .

