Ábalos vol que el Govern controli l'OPA a Naturgy

El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, va defensar ahir que el Govern «no pot quedar al marge» davant l'oferta pública de compra (OPA) del fons australià IFM sobre el 22,69% del capital de Naturgy. Una opinió que aviva encara més els rumors creixents sobre un possible veto de l'executiu que van portar a una caiguda de les accions de la companyia el dimarts.

«No serà la primera vegada que el Govern tracta de preservar l'espanyolitat d'empreses estratègiques que ara en la crisi hem vist que és molt important; fins i tot, per exemple, el propi fons que gestiona la SEPI per a salvar empreses considerades estratègiques té aquesta fonamentació», va explicar el també secretari d'Organització del PSOE en una entrevista a Ser Catalunya. «És important que tinguem un cert control, no estic promovent la intervenció», va argumentar.