Sentència pionera de l'Audiència de Girona, que obliga una asseguradora a indemnitzar una pizzeria de la ciutat per les pèrdues que va patir arran del confinament. La resolució, que en tomba una d'anterior emesa per un jutjat, estima el recurs que va presentar l'amo del negoci. Estableix que la companyia SegurCaixa Adeslas, amb qui va subscriure una pòlissa just abans de la pandèmia, li haurà de pagar 6.000 euros per la «paralització d'activitat» arran de la COVID-19.