Un consorci invertirà 1.200 milions per impulsar la fabricació de bateries

El grup d'empreses aliat sota el consorci Battchain va anunciar ahir una inversió de 1.200 milions d'euros per crear «la cadena de valor completa» de les bateries a Espanya, des de l'extracció de matèries primeres fins al reciclatge final. Els projectes del consorci es relacionen principalment amb l'automoció. Battchain calcula que a l'entorn d'aquestes iniciatives es poden crear més de 1.700 llocs de treball directes i 12.000 indirectes, i assolir una xifra de negoci de 2.400 milions d'euros el 2030. També preveu eliminar 1,5 milions de tones de CO2 cada any. El consorci està coordinat per EIT InnoEnergy, una de les principals acceleradores d'Europa en energia sostenible. Segons els càlculs del consorci, la demanda acumulada de bateries a Espanya assolirà els 75GW/h d'aquí al 2030. Un 90% de la demanda provindrà del sector de l'automoció. Per a aquell any, Battchain espera que la meitat de vehicles produïts a l'estat espanyol siguin elèctrics.

EIT InnoEnergy està considerada «la major acceleradora d'Europa en energia sostenible», i la seva missió és ajudar els projectes a accelerar la seva arribada al mercat i accedir a finançament públic i privat, ha explicat aquest dimecres en un comunicat.

El director general de EIT InnoEnergy Ibèria, Mikel Lasa, va explicar que Espanya és el segon país productor d'automòbils d'Europa, per la qual cosa ha qualificat de fonamental impulsar i accelerar «una profunda transformació de la indústria automobilística».

Entre les empreses participades hi ha Extremadura Mining a San José Valdeflórez i la fàbrica de cel·les d'estat sòlid Basquevolt, amb capacitat de 10GW/h i promoguda per l'Ens Basc de l'Energia i CIC-Energigune, així com altres actors industrials.

També formen part d'aquesta iniciativa la planta d'assemblatge de Battery Packs Nabatt, promoguda per Fagor Ederlan, Ingeteam i SODENA, amb capacitat d'aconseguir fins a 120.000 Battery Packs per any, i la factoria de l'empresa Scoobic per a l'assemblatge cada any de fins a 20.000 vehicles elèctrics d'última milla, així com les seves bateries extraïbles.

En a l'àmbit de la recol·lecció de bateries, reciclatge i segona vida, el projecte inclou la planta de l'empresa BeePlanet Factory, amb capacitat per a processar anualment 260MW/h i produir 40MW/h de bateries de segona vida per a aplicacions estacionàries