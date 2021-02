«Derogarem la primera part de la reforma laboral abans d'acabar l'any»

Ministra de Treball. Yolanda Díaz està a punt de tancar la nova llei Rider, el preludi d'un 2021 que estarà carregat de negociacions. El seu objectiu és prioritzar els acords, però adverteix que té la ferma voluntat de complir amb el programa de disset reformes que ha estat remès a Brussel·les.

Dona per finalitzades les negociacions per a la llei de la feina a plataformes?

Sí, el tema està tancat. Portem molts mesos negociant i el Tribunal Suprem ens ha aclarit el camí. I ho ha fet en la línia del que estan fent els tribunals europeus. Vivim en una democràcia i les sentències, ens agradin o no, cal complir-les. Moria fa uns dies a Madrid un repartidor en unes condicions tremendes, ja que pel fet de no ser assalariats veuen minvats els seus drets laborals.

Si finalment la CEOE no hi donés suport, legislaran igualment?

Si no hi ha acord definitiu hem de legislar, aquesta reforma l'hem remès a la Comissió Europea, és a dir, hi ha un compromís del Govern d'Espanya per legislar i protegir els treballadors.

Estan disposats a fer-ho en la resta de temes del diàleg social?

Sí. Des del primer dia vaig dir que volia fer-ho tot amb diàleg social. Aquest any hem tingut set acords importantíssims, però hi ha hagut dues normes, la de transparència salarial i la dels plans d'igualtat, en les quals hi ha hagut diàleg, però la patronal a l'últim moment va decidir no subscriure-les. Allò important és que existeixi aquest diàleg social.

Podrà convèncer el president del Govern d'això? Pedro Sánchez va dir que no hi hauria derogació de la reforma laboral sense el consens amb la patronal...

El president del Govern entén molt bé i és un còmplice del diàleg social. Sap perfectament que en el diàleg social no hi ha vetos, ni dels treballadors ni dels empresaris. Estic convençuda i sé que el president del Govern comparteix aquesta estratègia.

En l'última negociació per apujar el salari mínim no va aconseguir els suficients suports...

No apujar el salari mínim va ser un error. Ningú pot entendre que apugem el sou als funcionaris i als més colpejats els castiguem. I vull ser justa perquè dins del Govern les posicions no van per partits. Hi ha ministres les posicions dels quals són conegudes fins i tot abans de la pandèmia. La part econòmica del Govern, quan el vam apujar a 950 euros (el gener del 2020), estava en contra de la pujada. I era quan l'economia creixia. I és la mateixa que ara segueix estant-hi en contra. Soc una demòcrata i la meva posició al si del Govern, la d'Unides Podem i la d'altres ministres socialistes és clara.

Quin temps es dona per decidir si apuja aquest any el salari mínim?

El temps en el diàleg social és infinit. Per respecte a la ciu­tadania no donaré una data, ­perquè les dates no depenen de m i.

Els sindicats han convocat mobilitzacions per accelerar les reformes. Se sent pressionada?

No, els sindicats saben molt bé què defensa cadascú en aquest Govern.

Quina serà l'agenda del seu Ministeri per a aquest any?

Són 17 reformes estructurals. No es tracta només de plantejar alternatives a la reforma laboral del PP. Tenim una temporalitat o un atur juvenil insuportable. La reforma de la subcontractació també ha de ser m odificada.

Com serà aquesta reforma dels tipus de contractes que hi ha actualment al mercat laboral?

D'una panòplia contractual que ningú entén a Europa, que supera les 40 modalitats contractuals, anirem a tres: el contracte estable, on hi haurà fixes i discontinus, el formatiu i el temporal, però que justifiqui la seva causa per allunyar-nos dels fraus.

Tem que es produeixi un tancament massiu d'empreses aquest 2021 per la crisi?

Per desgràcia el virus no està controlat. Porto des de desembre dient que els sectors en ERTO no en tenen prou que els paguem les nòmines. Hem de transitar cap a l'etapa post-ERTO. I hem fet ­propostes. Per exemple, centrar les ajudes en les petites empreses de menys de 10 treballadors.

Va tard el Govern en el desplegament d'ajudes directes?

Mai no és tard si la dita és bona. No vull que caigui cap empresa, perquè si cau una empresa això afecta treballadors.

Per què no ha sortit encara?

Els governs són plurals, cal unir molts recursos. És cert que el desplegament econòmic que fa aquest Govern és brutal. Jo tinc l'obligació de defensar cadascuna de les empreses, perquè això és defensar tots i cadascun dels treballadors. Hem après de la crisi anterior, no hi ha res més car que la caiguda d'empreses.