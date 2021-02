Més de la meitat d'empreses amb ERTO han recuperat tots els seus empleats

Més de la meitat de les empreses de Catalunya que van aprovar un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) a causa de la COVID-19 ja han recuperat tots els seus treballadors. Segons les dades publicades ahir per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), el 56,2% dels establiments que van signar un ERTO ja tornaven a disposar de tota la plantilla el quart trimestre de 2020, mentre que el 21,1% va recuperar més del 50% dels seus empleats. D'altra banda, un 15,4% va recuperar menys de la meitat dels treballadors, i un 7,2% encara no n'ha recuperat cap. Malgrat la revifada en l'ocupació, dues de cada tres empreses reconeixen que la pandèmia encara provoca greus afectacions sobre el seu negoci.

Per sectors, destaca l'elevat grau d'afectació a l'hostaleria, que arriba al 95,4% dels establiments. A diferència de la resta d'activitats, l'hostaleria és l'única que no aconsegueix millorar les perspectives respecte al segon trimestre, coincidint amb l'estat d'alarma. Al comerç, gairebé un 70% dels establiments reconeixen que la pandèmia els segueix afectant –durant el segon trimestre el percentatge era superior al 80%-, mentre que a la indústria el grau d'afectació és del 59%, menys de vint punts per sota els nivells del segon trimestre.

En paral·lel, Esade preveu que el nombre de treballadors afectats per un ERTO es mantindrà almenys fins a finals d'aquest primer semestre. Segons l'«Informe Econòmic i Financer» presentat ahir, la institució estima que entre 600.000 i 800.000 persones seguiran en ERTO a tot el país, una forquilla que no varia respecte a les xifres actuals. Segons dades del Govern espanyol, l'Estat va tancar 2020 amb unes 780.000 persones en ERTO, tan sols un 5% menys respecte al tercer trimestre.