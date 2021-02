L'economia espanyola serà la que més creixi el 2021 després del cop de 2020

Espanya va ser el país que va patir la major desfeta econòmica de tota la Unió Europea el 2020, amb una caiguda del seu producte interior brut (PIB) de l'11%, però segons les previsions interines d'hivern publicades ahir per la Comissió Europea, serà la que més creixerà el 2021 amb un fort repunt del 5,6%, inferior al 7,2% pronosticat pel Govern de Pedro Sánchez, però dues dècimes més del que es preveia a la tardor. Segons Brussel·les, l'economia espanyola també es mantindrà entre les millors el 2022, amb un creixement del 5,3%, a mesura que les restriccions s'eliminin i la recuperació del turisme cobri impuls. Aquestes previsions s'assemblen a les que va fer recentment el Fons Monetari Internacional (FMI), que va refredar les seves estimacions per a Espanya enguany, però la va col·locar també al capdavant del rebot aquest exercici.

La nova anàlisi de l'executiu comunitari confirma que l'enfonsament econòmic de l'any passat va ser finalment inferior a l'avançat fa tres mesos, quan la Comissió va augurar una caiguda del 12,4%. El motiu, el fort rebot durant el tercer trimestre de 2020 després de la contracció sense precedents provocada per la pandèmia de coronavirus durant la primera meitat de l'any. A més, encara que des d'agost Espanya també va adoptar mesures de contenció per a frenar l'augment dels contagis, van ser menys severes que les d'altres grans països de la UE. Això va permetre a Espanya mantenir-se en terreny positiu amb un creixement del 0,4% en l'últim trimestre que va contenir l'enfonsament a l'11% del PIB.

Grans desafiaments

Un dels grans desafiaments dels pròxims mesos serà el mercat laboral i la situació de les empreses. Els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) i les mesures de liquiditat, que romandran en vigor almenys fins a mitjan 2021, han ajudat i continuaran ajudant a mitigar les pèrdues de llocs de treball i a esmorteir el dany de la crisi a la capacitat productiva. No obstant això, la Comissió constata riscos per un possible augment de les insolvències empresarials en els sectors més afectats per les restriccions.

Això, alerten, «podria portar a un augment de l'atur i com a resultat reduir la capacitat productiva», assenyala l'informe. Es tracta, segons van explicar fonts europees, d'un «risc important» per a Espanya degut «al fet que hi ha moltes pimes amb menys capacitat de reacció a xocs negatius».