La venda de vehicles usats cau un 25% el gener a Girona

El mercat de vehicles usats va caure un 25% el gener passat a Girona. Segons dades de la patronal Faconauto, les transferències de turismes i 4x4 el mes passat van arribar a les 2.096, una xifra que demostra que el mercat automobilístic de segona mà també està patint de valent les conseqüències de la COVID.

A nivell català la xifra de vehicles de segona mà va caure un 33,1% a Catalunya aquest primer mes de l'any en comparació a les xifres registrades en 2020 amb 18.249 unitats transferides

A nivell nacional, les transferències de turismes i tot terrenys usats van davallar un 26,4% durant el primer mes de l'any en comparació amb les xifres registrades en 2020, fins a situar-se en 123.213 unitats, segons dades de la consultora MSI per a la patronal dels concessionaris. No obstant això, la previsió per a aquest 2021 és que el mercat d'ocasió creixi lleument, un 2,4%, respecte a l'any anterior sobrepassant 1.800.000 operacions.

Segons Faconauto, el mercat d'ocasió es continua veient mediatitzat per la recaiguda en la situació sanitària i per les conseqüents restriccions de mobilitat. En qualsevol cas, la vendes d'usats cauen la meitat del que ho fan els nous, que el mes passat es van desplomar un 51,5%.

D'altra banda, els vehicles d'ocasió que es venen a Girona segueixen essent els més cars de Catalunya, amb un preu mitjà de 18.994 euros, segons el portal coches.net. El primer mes de l'any l'oferta d'elèctrics i híbrids s'ha situat en el 4,4 % del total, cosa que confirma la tendència a l'alça d'aquests vehicles (en els 5 últims mesos, el percentatge no ha baixat del 4 %).