La Cambra de la Propietat de Girona qüestiona la llei que regula els lloguers

La Cambra de la Propietat de Girona considera que la llei de contenció dels lloguers de la Generalitat «ha generat inseguretat jurídica i desconfiança en el sector, que a la pràctica fa que es tradueixi en la desaparició de les inversions en habitatge de lloguer». El setembre passat la Cambra es va posicionar sobre la inconstitucionalitat d'alguns articles d'aquesta normativa.

En el seu moment, i prèviament a la seva aprovació, també es va pronunciar en el mateix sentit el Consell de Garanties Estatutàries, que és un òrgan consultiu del Parlament, i més endavant alguns partits polítics van presentar recurs d'inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional.

Per la seva part, el Govern de l'Estat, poc abans que se li exhaureixi el termini per presentar recurs d'inconstitucionalitat, ha presentat un conflicte de competències, per tal que s'esmenin molts dels articles d'aquesta llei. A partir d'aquest moment s'obre un nou termini de sis mesos per tal que, a través de negociacions bilaterals, se suprimeixin o modifiquin aquells articles que són objecte de discrepància entre ambdós governs, i alhora, queda ampliat fins a finals de juny el termini que té el Govern estatal per interposar el seu recurs d'inconstitucionalitat, si amb les negociacions no es resolen les discrepàncies. La Cambra assegura que «la llei es va elaborar ignorant completament els agents del sector immobiliari, les cambres de la propietat, els administradors de finques, els API, els promotors, etc».

Per això considera que aquesta manera de procedir «ha generat inseguretat jurídica i desconfiança en el sector, que a la pràctica fa que es tradueixi en la desaparició de les inversions en habitatge de lloguer, tant les grans com les petites».