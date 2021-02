Girona concentra un terç de les empreses catalanes dissoltes el 2020

Girona va concentrar un terç de les empreses catalanes dissoltes durant el 2020. Així es desprèn de l'últim informe sobre societats mercantils publicat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que reflecteix que el nombre de societats que van aturar l'activitat a la província va ser de 506, mentre que les que ho van fer al conjunt del territori català va ser de 1.539.

Malgrat la irrupció de la pandèmia (o possiblement a causa d'ella), el nombre d'empreses que es van dissoldre va ser inferior al que es va registrar el 2019. Aquest fenomen podria tenir la seva explicació per l'efecte dels ERTOs i altres mesures pal·liatives de les administracions per ajudar les empreses a superar la pandèmia, com ara la moratòria per entrar en concurs de creditors, vigent fins aquest mes de març. Tot i això, les dades de l'INE mostren un clar ascens de les societats dissoltes en la recta final del 2020.

On sí que s'observa clarament el cràter deixat per la COVID és en la creació de noves empreses. Durant el 2020 a la província es van fundar 1.157 societats, un 19,1% menys que l'any passat. No obstant això, el capital mitjà desemborsat per aquestes noves empreses va ser de 59.239 euros, un 79% més que l'any anterior. És a dir, que la pandèmia va frenar la creació d'empreses a la província, però les que van fer el pas endavant ho van fer amb un capital d'entrada molt més robust que altres anys.

Un 17,2% menys a Catalunya

Al Catalunya es van crear 15.020 empreses, un 17,2% menys respecte a l'exercici anterior arran de la crisi de la COVID. Per demarcacions, a Barcelona es van registrar un total de 579 dissolucions el 2020, un 20,6% menys respecte a l'exercici anterior. A Tarragona se'n van dissoldre 319, un 21,6% menys en termes interanuals. A Lleida, en canvi, fins a 135 empreses van desaparèixer, un 77,6% més en comparació a 2019, segons dades recopilades per ACN.

A Espanya, el nombre de noves societats mercantils es va desplomar el 15,8% en el 2020 respecte a l'any anterior, la major reculada en 11 anys, fins a sumar un total de 79.151 empreses, la seva menor xifra des del 2009, segons les dades difoses per l'INE. És el segon any consecutiu en el qual baixa la constitució d'empreses a Espanya, encara que la reculada de 2020, motivada per la pandèmia, ha estat bastant superior a la que es va registrar en el 2019 (-1,2%).

Tot i aquest balanç negatiu global del 2020, al desembre es va percebre una certa recuperació. En concret, es van crear en l'últim mes de l'any 7.668 societats mercantils, un 8,1% més que en el mateix mes del 2019. El capital subscrit per a la seva constitució va superar els 757 milions d'euros, amb un increment anual del 39,1%. El capital mitjà subscrit (98.812 euros) va augmentar un 28,7%.

Per constituir les 79.151 empreses creades en 2020 es van subscriure gairebé 4.911 milions d'euros, la qual cosa va suposar, a diferència del que ha passat a Girona, un 11,7% menys que en 2019, mentre que el capital mitjà subscrit, que es va situar en 62.045 euros, va avançar un 4,8% l'any. El 2020 es van dissoldre 20.259 societats mercantils, un 13,1% menys que l'any anterior, posant fi a quatre anys de creixements continuats. Es tracta a més de la xifra més baixa des de 2011.

D'altra banda, al desembre van ampliar capital 2.395 societats mercantils, un 2,9% menys que en el mateix mes de 2019. El capital subscrit en les ampliacions va registrar un augment del 15,4% i va superar els 2.874 milions d'euros. El capital mitjà subscrit en aquestes operacions (1.200.198 euros) va augmentar un 18,9% en taxa anual.