Hoffman prepara un Mobile presencial entre el 28 de juny i l'1 de juliol

El conseller delegat de GSMA, organitzadora del Mobile Word Congress (MWC), John Hoffman, va assegurar ahir, quan es compleix un any de la cancel·lació del Mobile a Barcelona per la pandèmia del coronavirus, que prepara un Mobile presencial que tindrà lloc a la capital catalana entre el 28 de juny i l'1 de juliol, i un 80% d'empreses han confirmat ja la seva assistència. Les administracions catalanes i el Govern central recolzen la presencialitat de la fira i asseguren que treballen juntament amb l'organització perquè el certamen es dugui a terme en les dates previstes.

L'organitzador del Mobile subratlla que vol ser «part de la recuperació» econòmica de Barcelona. I des de l'estructura que envolta el certamen, que inclou el Govern central, la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i la Fira, es va confirmar que s'està treballant conjuntament per la presencialitat de l'esdeveniment, tant pel que fa a l'aspecte organitzatiu com al sanitari, encara que de moment no es detalla en quin grau es podrà assegurar la presència directa d'expositors i visitants.

El Ministeri d'Indústria va destacar ahir que recolza i finança l'organització del certamen en les dates anunciades. Si bé supedita la seva realització a l'evolució de la pandèmia i el procés de vacunació. «Esperem que al juny la situació estigui prou controlada per celebrar el Mobile», van comentar fonts consultades.

«Decidits, però amb cautela»

«Estem preparant una fira presencial decidits, però amb cautela», va explicar Hoffman en un comunicat, en el qual s'esmenta que la celebració del MWC a Xangai a finals de febrer serà un laboratori de proves per a «complementar» les decisions i protocols de la fira de Barcelona. «L'experiència que hem adquirit a Shanghái ens està ajudant a preparar-nos per al nostre retorn a Barcelona», explica Hoffman en relació, sobretot, amb la rigorositat en els processos sanitaris i de seguretat.

L'organització va assenyalar a l'agència ACN que els que par?ticipin en la fira o la visitin ?pre?sencialment a Barcelona hauran de demostrar que han donat ?negatiu en una prova PCR «recent».

«Com que molts aeroports i aerolínies ja implementen polítiques similars, confiem que tots els participants estaran més que disposats a complir», assenyala GSMA. De fet, hi haurà un «espai paral·lel» on es podran fer proves de COVID.