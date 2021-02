Les llibreries tornen a aixecar la persiana en dissabte després d'un mes de tancament

Les llibreries de Catalunya han pogut tornar a aixecar les persianes aquest dissabte després de restar tancades quatre caps de setmana. Arran del relaxament de les mesures per contenir la pandèmia, el Govern ha equiparat aquests establiments als equipaments culturals i no estan subjectes a les restriccions dels comerços no essencials, que no poden obrir en cap de setmana.

La nova consideració de les llibreries ha estat llargament esperada i reclamada des del sector llibreter i editorial. A la Casa del Llibre de Rambla Catalunya de Barcelona, hi ha hagut clientela des de primera hora. Així ho ha explicat la directora de l'establiment, Vanessa Lara, que detallat que, "en estar la resta de comerços tancats, la gent ve a passejar i a comprar".

La Casa del Llibre de Rambla de Catalunya estava tancada des de principis d'any perquè té més de 400 metres quadrats i van poder reobrir dilluns amb l'entrada en vigor de les noves mesures. Segons Lara, la reobertura "ha tingut molt bona acollida". De fet, a parer seu, "sembla que estigui ressorgint la venda de llibres, més que mai". "La gent passava per davant i deia: quines ganes teníem que obríssiu un altre cop", ha relatat.

Tot i que Lara ha reconegut que algunes de persones que aquest dissabte han entrat a la llibreria ho han fet per passejar, assegura que moltes d'elles compren. En canvi, ha assegurat que entre setmana la gent que entra a la botiga "va més directa" i compra perquè "és molt lectora".