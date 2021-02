Xais igual a nutrició i economia rural

La interprofessional INTEROVIC anunciava fa uns dies que ha estat convidada per l'Agència Executiva de Consumidors, Salut, Agricultura i Alimentació (Chafea), una de les agències integrades en l'organigrama de la Comissió Europea, per presentar els èxits de la seva campanya per a la promoció de la carn de llet, xai i cabrit a la jornada Info Day. Es tracta d'una trobada informativa que s'organitza anualment on es donen cita els productes que neixen sota la filosofia de qualitat, sostenibilitat i garantia alimentària d'Enjoy, it's from Europe.

Crec important tenir en compte que el sector oví i cabrum espanyol representa prop d'un quart del total de la Unió Europea. La supervivència d'aquesta activitat és essencial per garantir un dia de demà en àmplies regions de la península en què aquesta activitat és la principal motora econòmica, mediambiental i social. Tant a Espanya com a Hongria, la configuració territorial i l'evolució de el repartiment demogràfic han convertit la seva explotació en una activitat essencial que en ambdós països és necessari protegir. En la ponència presentada al seminari virtual de Chafea, coordinat des de Brussel·les el dia 29 de gener, Beatriz Casares va traslladar els èxits assolits en el Programa Europeu que s'ha dut a terme per les respectives interprofessionals de l'oví-cabrum, de manera coordinada tant a Espanya com a Hongria, dos socis de la Unió per als quals les carns de llet, xai i cabrit són una activitat imprescindible.