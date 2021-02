Una empresa gironina, condemnada per simular un ERTO a una empleada

El Jutjat Social de Figueres ha condemnat una empresa gironina per simular la tramitació d'un ERTO a una de les seves treballadores. La sentència pionera obliga la companyia, una cadena amb restaurants a Figueres i Empuriabrava, a abonar l'equivalent al sou íntegre de l'afectada des del moment en què hauria d'haver cobrat l'expedient de regulació temporal el març passat. La quantitat puja a uns 20.000 euros, una suma a la qual el magistrat afegeix una indemnització de 6.000 euros pels prejudicis que ha suposat a l'empleada el fet de no disposar d'una remuneració ni cap mena de subsidi en tot aquest temps.

Segons l'advocat de l'afectada, Pascal Straube, del bufet Straube&Sailer, la sentència és «la primera per frau d'ERTOs a l'Estat espanyol, i podrà ser de gran ajuda a molts altres afectats davant d'altres simulacions».

Els fets es remunten al 16 de març del 2020, quan la treballadora es trobava suposadament en un ERTO declarat per l'empresa condemnada a causa del confinament. «Transcorren uns mesos i veu que no rep la prestació, com li ha passat a molta gent. I decideix comunicar-se amb el SEPE. Quan finalment ho aconsegueix, el SEPE li assegura que no els consta la tramitació de cap ERTO», relata Straube.

L'afectada contacta amb l'empresa, que reobre durant el desconfinament de l'estiu però li comunica que ella segueix en ERTO. Llavors decideix presentar demandes a través del seu advocat per demanar explicacions i reclamar que li extingeixin el contracte per poder cobrar la prestació d'atur. Straube aclareix que, «a més, la treballadora no podia comunicar la seva baixa voluntària perquè en cas contrari hagués perdut el seu dret a rebre la corresponent prestació per desocupació (portava més de 4 anys a l'empresa)». El cas acaba amb una demanda sol·licitant l'extinció del contracte per greu incompliment presencial i al·legant desamparament jurídic. Fa dues setmanes, el Jutjat Social de Figueres va emetre la sentència on considera que se li han de pagar tots els salaris des de l'inici de l'estat d'alarma, tot i que l'empresa va estar tancada.

Segons l'advocat, l'empresa va actuar amb mala fe ja que deliberadament va evitar tramitar-li l'ERTO tot i fer creure a la treballadora que estava dins de l'expedient. «No és la primera vegada que aquesta empresa fa pràctiques similars; és una vella coneguda de la Seguretat Social», remarca Straube. En aquest sentit, dubta que la companyia recorri la sentència, perquè això implicaria dipositar la suma imposada. Tampoc creu que efectivament acabi abonant aquest import. «És possible que la treballadora acabi cobrant a través del Fons de Garantia Salarial (Fogasa)», reconeix l'advocat, un procés que es pot allargar un any.

Milers de sancions

A principis d'any la Inspecció de Treball i Seguretat Social va anunciar que havia detectat 3.635 infraccions d'empreses a l'hora d'aplicar els ERTOs. L'organisme els va imposar sancions per valor de 16,5 milions d'euros. En aquest sentit, va assegurar que de cara al 2021 enduriria els controls sobre les companyies que utilitzen aquest recurs de manera irregular.