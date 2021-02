Petrem inverteix 1,4 milions d'euros en carregadors elèctrics i gasineres a la província

Petrem està preparant el terreny per ser competitiva en un món que camina (amb lentitud, tot s'ha de dir) cap a la sostenibilitat. La subministradora gironina de carburants ha invertit 1,4 milions d'euros en dotar les seves instal·lacions de punts de càrrega per a vehicles elèctrics i en gasineres, és a dir, estacions de servei que ofereixin gas natural, un combustible molt menys contaminant que el petroli. En aquest últim camp l'aposta és inequívoca: l'estiu passat van destinar 800.000 euros a aixecar una gasinera a Santa Llogaia d'Àlguema, i al llarg d'aquest any tenen previst instal·lar-ne una altra a una zona propera a la ciutat de Girona.

Les gasineres encara són cares de veure a les comarques gironines. Segons l'associació de transport sostenible Gasnam, hi ha quatre estacions de gas natural liquat (GNL, utilitzat majoritàriament per grans camions) a la província, totes elles a l'Alt Empordà. D'aquestes, tres també ofereixen gas natural comprimit (GNC, usat per petits camions i turismes). En total, hi ha cinc gasineres de GNC a Girona. Són fàcilment recognoscibles gràcies al gran dipòsit de GNL, que s'emmagatzema a -162 graus centígrads.

«Producte de futur»

Per al president de Petrem, Pere Casellas, les gasineres són «una alternativa ecològica davant dels carburants tradicionals. Creiem que les benzineres de mica en mica s'hi aniran adaptant. No totes tindran gas natural, però és un producte de futur». Els vehicles de gas natural tenen el distintiu ecològic que els permet entrar a grans àrees urbanes com Barcelona sense restriccions. Segons la patronal del sector de l'automoció, el 2020 a Catalunya es van matricular 28.881 automòbils que no utilitzaven gasolina ni dièsel. És a dir, elèctrics, d'hidrogen, GNL, GNC, etc. Això suposa un 15% de la quota de mercat.

«En el moment que vam veure que les marques de vehicles industrials i de turismes hi apostaven, nosaltres també. En camions de gran tonatge hi ha tres marques líders del sector com Iveco, Volvo i Scania que tenen motors amb aquesta tecnologia. I en el cas dels turismes hi ha Volkswagen, Seat o Fiat que també hi han apostat», explica Casellas. La inversió de Petrem es completa amb una promoció de 100 euros per gastar en gas natural per a tots aquells que es comprin un cotxe amb aquesta tecnologia. Actualment el preu del gas és d'uns 70 cèntims d'euro per quilo, de manera que amb uns 30 euros es pot omplir un dipòsit sencer. Això suposa un avantatge competitiu respecte a la gasolina o el dièsel, esperonat també per una menor càrrega fiscal. A més, a diferència del cotxe elèctric, el preu dels vehicles de GNC és pràcticament igual al d'un turisme convencional.

Vehicles elèctrics

Malgrat concentrar els esforços en les gasineres, Petrem no ha deixat de banda el sector elèctric, un altre mercat amb bones perspectives de futur. En tres de les dotze gasolineres que té Petrem (totes elles a la província) ja hi han instal·lat punts de càrrega, i l'obejctiu és estendre la xarxa a totes les estacions, tot i que Casellas reconeix que el fet que el temps d'espera per carregar sigui major al de la gasolina implica que s'hagi d'adquirir més espai. «L'elèctric és un altre segment que cada vegada anirà a més, i entenem que nosaltres, com a protagonistes de venedors d'energia, hem d'estar en aquest sector. Tu pots carregar el cotxe a casa, però depèn del recorregut que facis, hauràs de parar en una gasolinera. També és on hi hauran els carregadors amb més potència», subratlla.

Petrem no es planteja fer estacions que només siguin elèctriques. «El concepte d'estació de servei, com diu la mateixa paraula, també compta amb una botiga, un rentat de cotxe, fins i tot bugaderies».

La companyia, que compta actualment amb 40 treballadors, no ha estat aliena als sotracs de la COVID. Aquest any ha tancat el balanç amb 100 milions d'euros de facturació, 20 milions menys que l'exercici de 2019. Casellas assenyala la caiguda del preu del carburant i el confinament com a motius principals de la davallada.

Cau el preu dels combustibles

Precisament, el consum de combustibles d'automoció va tancar 2020 amb una caiguda del 17,5%, el seu primer descens després de sis anys de pujades, i va retrocedir a nivells de 1998 després de la retallada soferta, especialment, en les gasolines en un context marcat per la pandèmia de coronavirus i la crisi econòmica.

Cal recordar que el 2019 el consum de combustibles d'automoció va augmentar lleugerament un 0,6%. El consum de gasolines va registrar en 2020 un descens del 21% fins als 4.250 kt, nivells que no s'observaven des de 1973, segons l'avanç de resultats publicat recentment per la Corporació de Reserves Estratègiques de Productes Petrolífers (Cores).

Per part seva, el consum dels gasoils d'automoció es va anotar una caiguda del 17,5% respecte a 2019 i va aconseguir 19.534 kt, la qual cosa va situar aquest indicador a nivells de 2002.