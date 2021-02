El Congrés examinarà els ERTOs i les ajudes a autònoms i llogaters

El Congrés examinarà aquest dijous el decret llei aprovat el passat 26 de gener pel Consell de Ministres per prorrogar el sistema de protecció d'ocupació dels ERTO i els ajuts vigents per a treballadors autònoms fins al 31 de maig, així com els contractes de lloguer i la moratòria de rendes en ajornaments o reestructuracions de deute per a llogaters de grans tenidors, en aquest cas fins al 9 de maig.

Malgrat estar en vigor a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), cada decret llei s'ha de sotmetre al Congrés a la seva votació de convalidació o derogació. En tot cas, els grups tenen la possibilitat d'aprovar la seva tramitació com a projecte de llei per proposar canvis via esmenes.

La nova pròrroga dels ERTO manté bàsicament el mateix esquema de protecció a empreses i treballadors vigent fins al 31 de gener, si bé simplifica els tràmits per estendre'ls en el temps, de manera que no es necessitaran noves autoritzacions administratives.

Així mateix, es manté el compromís de manteniment de l'ocupació i la prohibició a empreses que facin ERTO d'acomiadar, interrompre contractes temporals, repartir dividends i realitzar hores extraordinàries i externalitzar activitat.