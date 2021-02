Herències i successions? Preguntes i respostes

Davant un procés d'herència i successions ens podem trobar amb situacions complicades que no sabem com afrontar o resoldre. Sovint, podem desconèixer quines són les nostres responsabilitats familiars i els nostres drets en el cas que morim sense herència o no sabem amb quines càrregues podem deixar als nostres descendents. Ens podem trobar també amb múltiples problemes burocràtics que poden sorgir i no saber donar resposta a preguntes com i què hem de fer, qui és l'hereu o què passa si no tenim testament, si es pot o no reclamar la llegítima, que és i qui té dret...Són situacions en què potser algun dia ens hi haurem d'enfrontar i, per tant, cal tenir ben present què hem de fer.

L'equip de professionals del despatx Prat-Sàbat et dona les respostes necessàries a aquestes qüestions. Si vols fer-los arribar qualsevol pregunta relacionada amb herències i successions, pots fer-ho a través d'aquest consultori de forma totalment anònima. Es poden enviar preguntes fins a la mitjanit del 20 de febrer i les respostes es publicaran a partir del 25 de febrer.