Costa Brava i Olot Meats, en un projecte de 3.500 milions per atraure fons de la UE

Fins a 21 empreses, entre les quals hi ha les gironines Costa Brava Foods i Olot Meats, i també Vall Companys, Grup Fuertes (El Pozo), Campofrío, Grup Jorge i altres de menys conegudes, com Incarlopsa (un dels principals proveïdors de Mercadona) o Uvesa (principal productor de pollastre en àmbit nacional), lideren un gran projecte d'inversió del sector carni que, amb ajuda dels fons europeus, aspira a mobilitzar 3.500 milions d'euros, la meitat públics i la meitat privats. Un macroprojecte que compta amb l'assessorament de la consultora LLYC i que té per objectiu la modernització estructural del sector amb la implicació de socis tecnològics com Hispasat i Telefónica.

En incloure tota la cadena, des de les granges de bestiar fins a les plantes de transformació, passant pels escorxadors, les sales d'especejament o la indústria de fred, té una gran capitalitat i especial incidència en la denominada Espanya Buidada. «La majoria són activitats que es desenvolupen en localitats petites i mitjanes que afecten totes les comunitats autònomes. És un projecte amb un poder tractor molt gran», explica el director de Supply Chain Southern Europe de Campofrío, Juan Carlos Arce.

L'aportació econòmica de la producció agrària ascendeix a 15.172,6 milions d'euros, mentre que la facturació de la indústria càrnia és de 26.822 milions d'euros, el 22,6% del sector alimentari espanyol. En total, es calcula que uns dos milions de persones viuen de la cadena carnioramadera a Espanya.

«És un sector líder que el que pretén amb la reforma estructural de la cadena és continuar sent líder en avançar-se a la seva digitalització i sostenibilitat», explica el coordinador general del projecte i consultor sènior en l'àmbit agrícola a LLYC, Fernando Moraleda. El projecte està ara obert a la participació de noves empreses, sobretot petites i mitjanes companyies.