Enginyers, agents immobiliaris i assessors de bellesa poden trobar feina en aquest article

Les ofertes de treball a Girona, que destaquem en aquest article, estan a punt per que t'inscriguis en elles i registris la teva candidatura en la que més t'interessi. Hem seleccionat vacants per a comercials amb diversos perfils i oportunitats per a enginyers, entre d'altres.

D'altra banda, si ets professional o autònom i estàs buscant personal, registra't a iberempleos.es i publica les teves ofertes de treball . Les teves vacants arribaran als lectors dels diaris de Prensa Ibérica-Zeta, així com a tots els seus usuaris de Xarxes Socials.

Compres, vendes i telemarketing

EMPRESA COSMÈTICA selecciona:

Assessor @ s de bellesa o Caps d'equip (treball ONLINE, des de Casa)

– 10 vacants.

Necessitem persones que siguin apassionades de la bellesa i les xarxes socials i els hi agradi compartir trucs de bellesa i productes de la seva botiga online.

També ens busquem Caps de grup on coordinar la teva xarxa i guanyar pel que tu reclutats venen.

Inscripcions i més informació a oferta d'Assessor @ s de bellesa o Jef els i d'equip (treball ONLINE, des de Casa) a Girona.

IAD Espanya selecciona:

Agent immobiliari

– 10 vacants.

– Contracte autònom.

Busquem emprenedors immobiliaris GIRONA. A IAD Espanya (filial del grup IAD Internacional), estem buscant agents associats amb ganes de crear la seva pròpia agència immobiliària digital.

Inscripcions i més informació a oferta d'Agent immobiliari a Girona.

IAD BRUNO RESTIER selecciona:

Assessor immobiliari

– 3 vacants.

– Contracte autònom.

– Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Assessor immobiliari a Girona.

LEROY MERLIN selecciona:

Venedor / a Especialista en Pintura per Figueres

– Contracte de durada determinada.

– Jornada parcial – indiferent.

Inscripcions i més informació a oferta de Venedor / a Especialista en Pintura a Figueres.

MUNDOCASA GROUP selecciona:

Agent Immobiliari

– 2 vacants.

– Contracte autònom.

– Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Agent Immobiliari a Girona.

Enginyers i tècnics

Page Personnel selecciona:

Enginyer d'automatització – GIRONA

– Salari 29.000 € – 32.000 € Brut / any

Les responsabilitats de l'Enginyer d'automatització seran:

Donar suport en programació de manteniment a clients del sector alimentari realitzant:

Diagnòstic i solució d'avaries d'automatització, variadors o altres equips que comportin una programació o parametrització d'aquests equips.

Modificacions de programació per a noves millores a la fàbrica.

Donar solucions a les incidències en els autòmats instal·lats a casa de client.

Interpretar esquemes elèctrics.

Realitzar les posades en marxa a casa de client a nivell nacional i internacional.

Inscripcions i més informació a oferta d'Enginyer d'automatització – GIRONA.