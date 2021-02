Guerra de preus als supermercats

Guerra de preus en les pròximes setmanes al sector de la distribució. Aquest és l'anunci de la consultora Kantar com a conseqüència dels moviments al sector de la distribució l'any passat, amb signes de canvi d'hàbits de consum per la pandèmia. Mercadona segueix com a líder de la distribució a Espanya amb un 24,5% de quota de mercat, seguida per Carrefour (8,4%), però les dues cadenes perden pes al mercat en favor de Lidl, que passa a ser tercer del rànquing espanyol amb una quota del 6,1%, i els supermercats regionals, que suposen ja el 19,1% del mercat en valor (amb Eroski, Bonpreu i Consum, al capdavant). Segons Florencio García, director de Retail a Kantar, «esperem veure guerres de preus en les pròximes setmanes» i afegeix que ja s'està veient una pressió promocional més gran al mercat, tot i que reconeix que «el consumidor no ha percebut encara» aquesta baixada dràstica de preus de venda. Fins ara sí que s'ha registrat un esforç promocional especialment a Carrefour, Lidl i Aldi a través de les targetes de fidelització, opina García, amb descomptes per a la compra de segona unitat d'entre el 50% i el 70%, que tot i que reconeix que «no és un impacte en els preus de manera generalitzada» apunta que això passarà en les pròximes setmanes.

En el cas del líder, Mercadona, Kantar ja ha detectat rebaixes de preus en un centenar de productes, però les promocions generalitzades s'allunyen del mateix model comercial de la cadena valenciana, englobat en el que coneixen els experts com a sistema SPC o «sempre preus baixos». Per als experts de Kantar, Mercadona està actualment més preocupada per aconseguir que el consumidor percebi els seus establiments com a únic punt de compra i per a això requereix millorar l'oferta de productes frescos. «Parlarem d'una guerra de preus en les pròximes setmanes, però no serà l'únic eix per guanyar quota de mercat per part de les cadenes, ja que el consumidor el que cerca és proximitat, en termes d'empatia», explica García. Les vendes del sector de la distribució de productes de gran consum a Espanya van augmentar l'any passat el 12,7%, però amb una reducció de la freqüència de compra del 2,7% i un increment del tiquet mitjà del 14,1%. El fet que es redueixin les visites a la botiga obliga les cadenes a enfortir els seus arguments per atraure clients i en, aquesta batalla comercial, tant el preu com sobretot la qualitat dels productes frescos es configura com l'element fonamental.

En productes frescos, una quarta part de les vendes a Espanya es canalitzen a través del canal especialista. Un dels pòsits de la pandèmia ha estat que el consumidor va menys al supermercat i a més ha retornat a les botigues de confiança. I en aquestes, el comerç tradicional o d'especialistes manté un pes rellevant. Per als experts de Kantar hi ha un gran camí de desenvolupament per a les principals cadenes i al·ludeix en concret determinats aspectes de l'evolució del consum a casa derivat de l'auge del teletreball, els productes per cuinar amb més temps a casa, els snacks, etc.

Comerç «online»

El comerç online ha crescut fins a arribar a una quota de mercat del 2,6%, que arriba al 3,7% si no s'inclouen els productes frescos. El 39,5% de les llars confessa que ja compra productes a internet i en aquesta tendència crida l'atenció el creixement de la quota de mercat d'Amazon. El gegant nord-americà ja suposa una quota de mercat del 5,8% sense frescos.