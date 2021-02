Les obres d'ampliació del LOGIS Empordà de Vilamalla acabaran al juliol

La segona fase de les obres d'urbanització del LOGIS Empordà, entre Vilamalla i el Far d'Empordà, comencen la recta final amb el calendari fixat d'acabar aquest juliol. Aquesta segona fase inclou la construcció de tots els vials del sector i compten amb un pressupost de 6,7 milions d'euros. Una vegada la segona fase de les obres finalitzi, CIMALSA posarà al mercat més de 328.000 metres quadrats de sòl logístic, que permetria la implementació d'entre 12 i 15 empreses del sector logístic, entre les quals grans companyies com Amazon. Es calcula que aquestes noves empreses invertiran més de 185 milions d'euros i podrien generar uns 1.900 llocs de treball nous. Això suposaria un impuls per a l'economia de la comarca, potenciant un motor econòmic alternatiu al turisme.

Les obres del LOGIS Empordà avancen a bon ritme i si no es trenquen les previsions podrien estar acabades aquest mes de juliol. Ahir al matí el secretari d'Infraestructures, Isidre Galvin i el president de CIMALSA, Enric Ticó, van visitar els treballs que van començar el setembre de 2020. A dia d'avui encara s'està construint la xarxa pluvial i residual del sector, una inversió que suposa el 30% del pressupost total. Aquesta segona fase de les obres permetran connectar tots els vials de la zona. Amb això, CIMALSA posarà a la venda 328.000 metres quadrats addicionals de terrenys per a les empreses logístiques. La previsió és que en aquesta extensió s'hi puguin instal·lar entre 12 i 15 empreses noves, més enllà de les que ja ho han fet en la primera fase de les obres. Es calcula que la implantació de les noves marques representaria una inversió de més de 185 milions d'euros i la creació de 1.900 llocs de treball.

El secretari d'Infraestructures, Isidre Galvín, va assegurar que les obres que es fan a l'Empordà possiblement són «l'obra d'urbanització més important a Catalunya» i per això creu que «aviat» representarà un conjunt d'«inversions estratègiques» pel territori.

En les obres també s'han traslladat totes les oliveres que hi havia plantades i es posaran més de 600 espècies autòctones d'arbres al voltant del LOGIS Empordà per crear un «encoixinat vegetal», tal com diu un comunicat enviat per CIMALSA, que permetrà una transició mediambiental entre el sector i els terrenys rústics que l'envolten. Les obres del LOGIS Empordà (que ocupa 73 hectàrees) hauran d'anar acompanyades del sector ce5 (50 Ha) i la futura Terminal Ferroviària del Far.