La plantilla d'Oysho (Inditex) a Tordera farà vaga per millorar les condicions

El comitè d'empresa d'Oysho Logística ha convocat una vaga de jornada completa per a dilluns que ve per exigir un «conveni digne» per a les al voltant de 90 persones que treballen en aquesta plataforma logística del Grup Inditex, situada a Tordera (Barcelona).

En un comunicat difos ahir, CCOO de Catalunya va explicar que s'ha decidit convocar la vaga, registrada davant la Generalitat el divendres, al cap d'un any de reunions i davant «la impossibilitat» d'arribar a un acord en les negociacions del conveni col·lectiu de Oysho Logística.

Equiparació laboral

El sindicat ha donat suport a les reivindicacions perquè s'equipessin les condicions laborals de la plantilla amb les dels treballadors de la resta de plataformes logístiques del Grup Inditex, ja que «estan per sota».

També va lamentar la «falta de voluntat negociadora» que ha demostrat la direcció de l'empresa durant el procés i assegura que no ha manifestat gens d'interès a acostar posicions ni a donar una resposta positiva a les propostes de la representació de la plantilla.

«CCOO Indústria continuarà reclamant i treballant per a aconseguir un acord marc que reguli les condicions laborals de totes les persones que treballen en les plataformes logístiques del Grup Inditex a Espanya», va afegir el sindicat.