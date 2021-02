Quatre directius clau de Bankia no formaran part de CaixaBank

José Ignacio Goirigolzarri passarà en unes setmanes de la presidència de Bankia a la de la nova CaixaBank postfusió sense els seus quatre principals col·laboradors en l'entitat nacionalitzada, als qui va triar per acompanyar-lo en el primer comitè de direcció del banc després de la seva arribada el 2012.

El conseller delegat, José Sevilla; el conseller executiu i director general de persones, mitjans i tecnologia, Antonio Ortega; la directora general adjunta de comunicació i relacions externes, Amalia Blanco; i el secretari general del consell, Miguel Crespo, no estaran en l'organigrama de la nova entitat, que els dos bancs tenen previst anunciar demà.

Sevilla, Ortega i Blanco van ser els tres únics fitxatges del primer nivell directiu que va fer Goirigolzarri quan va substituir Rodrigo Rato al capdavant de Bankia després de la intervenció del Govern de Rajoy. Els dos primers havien treballat amb l'executiu basc en el BBVA, mentre que Blanco estava centrada en projectes empresarials personals després de la seva sortida de Gamesa.

Crespo, per part seva, provenia de l'etapa anterior, però va ser l'únic membre del consell d'administració que el nou president no va fulminar i a qui de fet ha mantingut tot aquest temps malgrat que va arribar a estar imputat breument per la sortida a borsa del banc el 2011.

En un primer moment i preguntat sobre aquest tema durant la roda de premsa de presentació de la fusió al setembre, Goirigolzarri va afirmar que Sevilla, la sortida de la qual va ser avançada per El País i La Informació, tindria una «posició de gran responsabilitat en el comitè de direcció» de la nova CaixaBank, cosa que finalment no serà així. Bankia s'assegura que tant el número dos com els altres tres alts directius van traslladar fa algun temps el seu president la seva decisió personal de no aspirar a cap lloc a l'entitat integrada, amb la qual cosa l'executiu basc no hauria tingut opció de tractar d'incloure'ls en l'organigrama.

Durant la reunió ahir del consell d'administració de Bankia en el qual es va comunicar aquest organigrama, Goirigolzarri va lamentar la seva sortida, però es va mostrar comprensiu amb la seva decisió i els va agrair el «gran esforç» que han realitzat per reflotar el banc i facilitar la fusió.

«Només puc estar agraït al treball que han realitzat els quatre, com s'han deixat la pell per tirar endavant l'entitat i com han ajudat a canviar l'estat anímic dels professionals de Bankia, que ha estat la veritable força que ha permès situar Bankia com el més solvent d'entre els grans bancs espanyols», va mantenir.

Nou organigrama

CaixaBank celebrarà demà el seu consell per aprovar definitivament el nou organigrama, en el qual previsiblement la presència de directius de l'entitat d'origen català serà àmpliament majoritària. Podria fins i tot ser superior a la que li correspondria pel seu major pes en el capital (74,2%) com a contraprestació perquè Goirigolzarri sigui president executiu, si bé amb menys funcions que a Bankia (secretaria general, auditoria interna i comunicació) i amb el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, com a primer executiu i reportant directament al consell.

El comitè de direcció de Bankia està format per 12 persones i de moment només està confirmat que un seguirà en el nou banc (Goirigolzarri) i cinc sortiran (Sevilla, Ortega, Blanco, Crespo i Leopoldo Alvear, el director financer, que va comunicar fa uns dies el seu fitxatge pel Sabadell). Queda per buidar el futur dels altres sis: David López, Carlos Torres, Eugenio Solla, Fernando Sobrini, Gonzalo Alcubilla i Manuel Galarza.