Almirall ha obtingut els drets per comercialitzar a Europa la crema Wynzora, un producte per al tractament de la psoriasi, desenvolupada per l'empresa danesa MC2 Therapeutics. A canvi, la farmacèutica catalana efectuarà un pagament inicial de 15 milions d'euros i futurs pagaments de dos dígits per assolir objectius comercials que no han transcendit, segons va informar en un comunicat remès ahir a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).