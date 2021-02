Les cooperatives reconquereixen terreny a Girona deu anys després

Les cooperatives tornen a guanyar terreny a Girona. En deu anys aquest tipus d'agrupacions han augmentat un 17% a la província, una lenta reconquesta que, de moment, ni la pandèmia ha pogut frenar. Segons les dades de l'Observatori del Treball de la Generalitat, el mes passat hi havia registrades 280 cooperatives en terres gironines, vuit més que el gener del 2020, és a dir just abans de la irrupció de la COVID.

Aquest creixement ha estat molt gradual però sostingut any rere any durant tota la dècada passada. Per exemple, el 2011 hi havia a les comarques gironines 233 empreses d'aquestes característiques. De moment sembla que els efectes econòmics de la pandèmia no han recaigut sobre les cooperatives de la mateixa manera que ho van fer en l'anterior crisi. Les xifres de l'Observatori del Treball revelen que encara queda molt per recuperar el nombre que hi havia abans que esclatés la bombolla immobiliària del 2008. El 2007 hi havia 661 cooperatives a Girona, i un any abans, és a dir fa 15 anys, n'hi havia 664. La davallada d'un any per l'altre va ser abrupta. Al gener de 2008 la província es va quedar només amb 243 societats cooperatives, i l'any següent la xifra es va reduir fins a les 221.

La major part de cooperatives que hi ha actualment a Girona (209) són de treball associat, una categoria molt àmplia que engloba tota aquella associació entre dues o més persones per produir béns. La segona tipologia és la cooperativa agrària (29), seguida per la de serveis (19), consumidors i usuaris (13). Dins de la resta de categories també hi ha cooperatives integrals (4), marítimes fluvials i lacustres (1), s'ensenyament (3), de segon grau (2) i d'habitatges (1). En la darrera dècada Girona ha guanyat 40 cooperatives de treball associat, quatre de consumidors i usuaris, quatre també de serveis i dues d'ensenyament. En canvi, n'ha perdut dues d'agràries. Al conjunt de Catalunya la xifra va en consonància amb el que passa a les comerques gironines. En deu anys el nombre de cooperatives ha crescut un 10% fins arribar a les 4.419, però a molta distància encara de les 11.116 que hi havia abans del 2008.

Ajuts del Govern

En paral·lel, el Govern va aprovar dimarts una nova línia de subvencions per impulsar el desenvolupament de projectes destinats a fomentar el cooperativisme a través de plataformes tecnològiques. Tal com es detalla en els acords de Govern, recollits per ACN, les ajudes s'incorporaran a una línia de subvencions ja existent i que té com a objectiu fomentar projectes singulars de reactivació econòmica i d'alt impacte estratègic de l'economia social. Aquesta partida forma part dels gairebé 60 milions d'euros que el Govern va activar el passat mes de maig per reforçar polítiques actives d'ocupació, les quals beneficiaran 1.500 empreses i 4.300 persones. En paral·lel, la Generalitat es planteja com a «prioritàries» aquelles accions emmarcades dins la transició energètica.

Segons el Govern, aquestes mesures «suposen una aposta clara pel foment de l'economia social com un sector estratègic, no només per a la recuperació econòmica i social, sinó també com un actor clau per assolir un model de desenvolupament socioeconòmic sostenible». Alhora, sosté que les ajudes tenen com a objectiu «reactivar les empreses d'economia social mitjançant processos d'intercooperació que aportin eines i solucions a la situació actual de pandèmia».

Per altra banda, el decret llei aprovat el dimarts recull un conjunt de mesures encaminades a dotar les societats cooperatives catalanes de mecanismes i del marc legal per poder mantenir «un funcionament ordinari adequat».