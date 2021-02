El deute públic espanyol es dispara fins a un històric 117% del PIB el 2020

El volum de deute de les administracions públiques va arribar als 1,311 bilions d'euros al desembre de 2020, el 10,3% que al tancament del 2019, i es va elevar fins al 117,1% del producte interior brut (PIB) d'any passat. Les dades publicades ahir pel Banc d'Espanya apunten un nivell rècord d'endeutament en l'exercici passat.

En tot cas, el nivell del deute del 117,1% del PIB se situa lleugerament per sota de la pròpia previsió del 118,8% del PIB que va fer el Govern en la presentació dels Pressupostos de l'Estat per al 2021. També se situa per sota de l'estimació del 120,3% del PIB que va formular la Comissió Europea per a Espanya al novembre passat. Segons el Ministeri d'Economia, aquesta millora en el resultat final ha estat possible gràcies «al bon comportament de l'economia espanyola en el segon semestre de l'any». El baix nivell dels tipus d'interès en les noves emissions de deute també ha ajudat a contenir la despesa vinculada al deute públic.

Malgrat ser el tancament d'exercici més elevat de la sèrie històrica, el deute es va reduir en 1.292 milions al desembre respecte a novembre, el màxim històric mensual, amb 1.312.590 milions. La intensa elevació del nivell de deute és fruit del major dèficit públic derivat de la pandèmia (amb una major despesa i l'enfonsament dels ingressos) i de l'enfonsament de l'11% sofert pel PIB el 2020.

Lleugera reducció el 2021

Per al 2021, el Govern preveu una lleugera reducció de la taxa de deute públic sobre el PIB, sota la convicció que l'augment d'aquesta serà una mica menor que la projectada per al creixement econòmic. Des del punt de vista de la Comissió Europea, no obstant això, la tendència continuarà a l'alça fins a fregar el 124% el 2022.

En particular, el saldo del deute de l'Estat es va elevar a 1,166 bilions, amb un increment interanual del 10,5%, mentre que per a les altres unitats de l'administració central el saldo va ser de 25.000 milions, la qual cosa representa una disminució del 14,1% respecte a la dada de l'any anterior.