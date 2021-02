CaixaBank imposa la majoria al nou consell d'administració

Com s'esperava, CaixaBank tindrà un pes àmpliament majoritari en el comitè de direcció de la nova entitat que sorgeixi després de la integració de Bankia en unes setmanes. De fet, en un primer moment continuaran en els seus llocs els 12 integrants actuals del màxim òrgan executiu de l'entitat catalana i es crearan dos nous llocs per a directius de l'entitat nacionalitzada (Eugenio Solla serà director de sostenibilitat i Manuel Galarza dirigirà el compliment normatiu i el control). Bankia, amb tot, ha obtingut de forma diferida (a partir de 2022) una de les tres direccions generals, és a dir, dels tres llocs més rellevants per sota del conseller delegat, Gonzalo Gortázar. El consell d'administració de CaixaBank va proposar ahir la composició del nou comitè de direcció, que haurà de ser aprovat definitivament en unes setmanes en una nova reunió dels consellers una vegada tancada la fusió.