LC Paper culmina una inversió de 4 milions en paper tissú sostenible

LC Paper ha culminat durant el 2020 un projecte de 3,8 milions d'euros per treure al mercat tota una gamma de productes sostenibles i envasats en cartró enlloc de plàstic. La companyia paperera de Besalú va iniciar el pla el 2018 amb una inversió d'uns dos milions d'euros i conjuntament amb la Unió Europea (UE), que va posar sobre la taula 1,8 milions més amb l'objectiu d'impulsar innovacions industrials en matèria de sostenibilitat.

Durant l'any passat la firma va donar per tancades totes les fases d'un projecte que ha permès no només la fabricació sostenible de paper tissú en dos formats (paper higiènic i eixugamans), sinó prescindir dels envasos de plàstic per utilitzar, en substitució, recipients de cartró. Aquest és, possiblement, un dels punts més singulars del projecte. Segons fonts de l'empresa, «el format d'envàs en caixa de cartró, a banda de ser una alternativa reciclada i reciclable al plàstic, permet optimitzar la logística (apilar a gran altura, aprofitar millor l'espai dels camions...)», una característica que no es pot fer si els envasos són de plàstics. D'aquesta manera, la companyia ha aconseguit reduir també les emissions de CO2 vinculades al transport dels productes.

La companyia els ha posat a la venda a través de dos canals. Per un costat, al canal de col·lectivitats, és a dir escoles, hospitals, hotels, etc. Ho han fet mitjançant la col·laboració de distribuïdors de productes de neteja com les gironines Dibosch i SEHRS, o Jusmer de Barcelona.L'altra via per la comercialització dels productes és en supermercats sota la denominació de Dalia, la marca de l'empresa.

En aquest sentit, LC Paper destaca que gràcies a aquesta inversió ha pogut sumar aquesta gamma a les altres de paper preexistents de la firma, que sumen en total 50.000 tones anuals i que s'exporten a 41 països de 4 continents diferents.

Aquest no és l'únic projecte que la companyia centenària ha engegat per complir amb els seus objectius d'esdevenir una empresa «neutral» pel que fa a les emissions de diòxid de carboni. La construcció del parc industrial fotovoltaic més gran de Catalunya per abastir-se d'energia solar començarà previsiblement a mitjans de 2021. Consistirà en la instal·lació a càrrec de l'empresa SolarProfit de més de 8.500 panells solars que permetran cobrir un terç del consum elèctric de la planta de Besalú. Això permetrà un estalvi inicial de 1.680 tones de CO2. Aquesta també ha estat la culminació d'una iniciativa encallada molt de temps en un dur escull administratiu.

Un llarg camí

El projecte es va començar a tramitar fa cinc anys, però a causa de limitacions normatives no va tirar endavant. Amb el canvi legislatiu LC Paper va tornar a presentar el projecte però la Ponència d'Energies Renovables va decidir aturar-lo. L'empresa va defensar que l'emplaçament complia amb tots els requisits formals d'acords amb la legislació vigent. Segons la companyia, la Conselleria d'Agricultura va al·legar que calia presentar un estudi d'emplaçaments alternatius. Finalment, i «davant dels reiterats retards administratius i la manca de terminis de resposta regulats», la firma va decidir portar el cas al sínidic de greuges.

En aquesta línia, l'empesa va defensar que «l'administració hauria de permetre i facilitar la construcció d'instal·lacions renovables en règim d'autoconsum, i particularment en casos com aquest, en el qual no hi ha hagut oposició territorial, conflictivitat urbanística ni afectació sobre activitat agrícola». Finalment, fa uns mesos la Ponència d'Energies Renovables va autoritzar la construcció del parc.