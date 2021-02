CaixaBank disposarà de 14 delegacions territorials

El Comitè de Direcció de CaixaBank ha proposat una nova estructura amb 14 direccions territorials repartides arreu de l'Estat, dues més de les que hi ha actualment. A Barcelona i a l'àrea metropolitana la direcció territorial estarà dirigida per Maria Alsina i a Catalunya estarà dirigida per Jaume Masana. El Comitè de Direcció haurà d'aprovar aquesta proposta un cop s'hagi fet efectiva la fusió de Bankia el primer trimestre del 2021. La integració tecnològica s'executarà abans d'acabar l'any.