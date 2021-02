Els empresaris Pere Cornellà, Joan Vila i Pere Guerra, amb Cañete a PIMEC

Els empresaris gironins, Joan Vila (LC Paper SA), Pere Cornellà (Pere Cornellà SA), i Pere Guerra (Foodlinker Company SL), s'han sumat a la candidatura d'Antoni Cañete davant les pròximes eleccions de PIMEC, en una aposta ferma per l'activisme empresarial com a eina per impulsar la transformació econòmica i social de Girona. Tots tres donen suport a la candidatura de Cañete perquè PIMEC segueixi només al servei del teixit productiu i treballant per representar els interessos de les pimes.