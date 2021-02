Les exportacions esquiven el virus i superen els 5.800 milions d'euros el 2020

Les exportacions gironines han aguantat l'estocada del coronavirus i tanquen un 2020 de rècord superant els 5.800 milions d'euros. En global, això suposa un tímid increment del 0,4% en relació al 2019, però que és significatiu si es té en compte que, a Catalunya, les exportacions han caigut fins a un 10%.

Si es passa la lupa per sectors, l'agroalimentari continua essent el principal motor de l'economia gironina a l'exterior. Al llarg de l'any, ha crescut un 7,7%. I dins d'aquest, és innegable la preeminència de les càrnies perquè el clúster ha crescut un 8,8% en exportacions. Per contra, les químiques, el segon sector en importància de la demarcació, tanquen l'any en negatiu (perquè les seves vendes a l'exterior cauen un 1,5%).

Al llarg de l'any passat, arran de la pandèmia, les exportacions gironines han viscut molts alts i baixos. Frenada en sec a partir del març (coincidint amb el confinament), davallades fins a la desescalada, creixements a l'estiu i comportaments dispars fins a finals d'any. Però malgrat tot, les vendes a l'exterior de les comarques gironines han aguantat l'impacte de la COVID-19. Si més no, de moment.

Segons l'estadística que periòdicament publica el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, les exportacions gironines han tancat l'any amb 5.803.761,61 euros. Una xifra que, en comparació amb el 2019, suposa fins i tot un tímid increment del 0,4%.

La situació de les comarques gironines, però, no s'estén a la resta del país. Perquè, aquí sí, el coronavirus ha llastat molt més els sectors exteriors. Catalunya tanca el 2020 amb un descens del 10,3% en exportacions, i aquells territoris que en queden més tocats són l'àrea de Barcelona (aquí la baixada és de l'11,3%) i sobretot, Tarragona (amb una pèrdua del 13,3%).

Les càrnies pugen un 8,8%

Si es mira per sectors, novament l'estadística confirma que l'agroalimentari gironí és una de les principals puntes de llança a l'exterior. Al llarg del 2020, el sector ha fet vendes per valor de 2.811,5 milions d'euros, cosa que suposa un 7,7% més.

I dins l'agroalimentari, és innegable la preeminència de les càrnies (sobretot, les vendes de carn de porc). Segons recullen les dades del Ministeri, durant l'any passat aquest clúster ha crescut un 8,8% en exportacions (arribant als 1.890,3 milions). Caldrà veure, però, quina serà la tendència de les càrnies a principis d'aquest 2021, perquè el sector ja començava a notar les restriccions imposades per la Unió Europea (UE) arran de la segona onada de la COVID-19.

El bon comportament de l'agroalimentari gironí, però, no es trasllada al segon en importància de la demarcació: les químiques. Aquí, les seves indústries van baixar un 1,5% en exportacions al llarg del 2020 (situant-se en 954,3 milions).

I si es continuen mirant sectors, allò que es fa evident és que el 2020 va ser un mal any per a la majoria. Per exemple, per a la maquinària (dels 495,2 milions en exportacions del 2019 va passar als 461,2) o les matèries plàstiques (de 295,1 milions a 258,1). Però per contra, i també per la pandèmia, els productes farmacèutics van créixer en vendes a l'exterior (de 370,4 milions d'euros a 419,9).

França, i després la Xina

Pel que fa a destins, França continua essent el principal mercat per als productes gironins. Aquí, al 2020 les empreses de la demarcació hi van fer vendes per valor de 1.376,2 milions d'euros. A aquest destí, però, ja el segueix el gegant asiàtic amb 874,6 milions d'euros (sobretot, per les exportacions de porcí). I per darrere, s'hi troben Itàlia (385,3 milions), Alemanya (355,4 milions), Portugal (278,1 milions), el Regne Unit (253,3 milions), Polònia (147,7 milions) i el Japó (136,7 milions).

Juntament amb el global de l'any, el Ministeri també va donar a conèixer ahir les exportacions del desembre. A les comarques gironines, durant aquest mes les vendes a l'exterior de les empreses van créixer un 9,5% (situant-se en 511,3 milions).

Per la seva banda, el Govern preveu que les exportacions catalanes experimentin un «creixement important» aquest 2021 que permeti compensar la davallada catalana del 10,3% registrada l'any passat per la pandèmia.