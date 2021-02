El Govern permetrà crear empreses amb un euro de capital i de forma digital

El Govern central planeja eliminar el requisit de comptar amb un capital mínim de 3.000 euros per a la creació d'empreses sota la forma jurídica de societat de responsabilitat limitada (SRL), reduint-lo fins a la quantitat simbòlica d'un euro.

Així es recull en una consulta pública oberta ahir pel Ministeri d'Assumptes Econòmics de cara a l'elaboració d'un projecte de llei d'impuls a la creació i creixement empresarial. En el text també es recorda que una directiva europea del 2019, ja sotmesa a consulta pública per l'executiu de Pedro Sánchez, obliga els Estats de la UE a permetre el registre d'aquest tipus de companyies de manera digital en un termini màxim de 10 dies, una mesura que també es preveu incloure en la futura norma espanyola.

El departament dirigit per Nadia Calviño, així mateix, planeja aprovar iniciatives addicionals per combatre la morositat entre empreses, en vista dels «incompliments dels períodes mitjans de pagament estipulats» (60 dies de màxim com a norma general) per diferents lleis des del 2004.

«Es constata un desequilibri de poder entre grans i petites empreses. Les empreses més petites tenen una probabilitat més alta d'acceptar uns terminis de pagament més llargs o que els siguin imposats per part d'empreses més grans, a causa del temor de deteriorar les relacions comercials.

En cas d'incompliment, la majoria de les empreses no exigeixen les penalitzacions previstes en la normativa, com la indemnització legal per costos de recobrament en cas de retard o impagament», sosté.