La lentitud de la vacunació allunya l'inici de la recuperació econòmica

L'actual lentitud de la campanya de vacunació allunya la recuperació de l'economia espanyola fins a l'inici de la campanya d'estiu. La cruesa de la tercera onada, el manteniment de gran part de les restriccions sobre l'activitat i la incògnita sobre amb quina intensitat podrà el turisme reactivar-se per als mesos estiuencs marcaran el ritme del rebot del PIB per a aquest any i el següent.

Segons els càlculs revisats per Funcas, el creixement de l'economia espanyola per a aquest any serà del 5,7%; un punt per sota de les seves últimes previsions i un punt i mig inferior als càlculs oficials del Govern. I segons com de bé vagi el turisme a l'estiu i no es talli en sec a la tardor, com va passar l'any passat, l'economia espanyola podria tornar als nivells de PIB previs a la crisi el 2022. La casa d'estudis va publicar ahir les seves últimes previsions per als exercicis del 2021 i el 2022. I l'escenari que dibuixen per al primer semestre d'aquest any és majoritàriament d'estancament. En el primer trimestre, les estimacions de Funcas són d'un molt lleu retrocés del PIB 0,1%; seguit d'un augment del 0,9% per al segon trimestre.

Treballadors en suspensió

El repunt dels ERTOs durant aquesta arrencada d'any acompanya aquestes estimacions. Segons les últimes dades publicades pel ministre d'Inclusió, José Luís Escrivá; a Espanya actualment la xifra de treballadors en suspensió rondaria els 900.000; uns 150.000 més que al desembre. I el descens dels índexs de gestió de compres (PMI) en els últims mesos, del 48,7 de desembre al 43,2 de gener, van en la mateixa línia. El director de Conjuntura i Economia Internacional de Funcas, Raymond Torres, va instar el Govern central a accelerar l'anunciat pla d'ajuts a les empreses.