Mercadona estalvia 180.000 tones de deixalles per l'ús de caixes plegables

Mercadona calcula que ha reduït l'equivalent a 180.000 la utilització de materials d'un sol ús amb el seu proveïdor de logística Logifruit. L'ús de palets de plàstic reutilitzable, així com la caixa plegable per a la distribució alimentària aquesta incidint directament a Espanya en una millora mediambiental i estalvis de costos, segons l'últim informe de la cadena de distribució. El model de logística sostenible s'imposa en el líder de la distribució a Espanya, amb un 24,5% de quota de mercat. La revolució logística parteix de la base de la conversió de caixes rígides a caixes plegables, que permet que en l'espai ocupat per una caixa una rígida se'n transportin tres. Després d'aquest canvi, Mercadona calcula que ha eliminat de l'ordre de 96.710 trajectes de camió, amb menor consum de combustible i d'emissions de CO? a l'atmosfera. Fundada en 1996, Logifruit manté des de llavors la seva relació amb Mercadona donant servei als seus proveïdors.