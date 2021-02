Foment critica la «passivitat» del Govern i demana actuar «sense complexos» per frenar els disturbis

Foment del Treball, les associacions empresarials, hoteleres i de restauració de Barcelona han criticat durament les destrosses acumulades l'última setmana a la capital catalana i han exigit "responsabilitats" al Govern. "Ja n'hi ha prou", ha subratllat aquest diumenge el president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, en una compareixença conjunta amb representants de 35 associacions econòmiques de la ciutat. Segons l'empresariat, els danys de la darrera nit al passeig de Gràcia s'eleven a 750.000 euros, amb més d'una dotzena de comerços saquejats i 75 establiments amb aparadors destrossats. Els afectats condemnen els fets i reclamen "coratge polític" per dotar de més recursos els Mossos d'Esquadra.

Visiblement molestos, els empresaris reunits aquest diumenge a iniciativa de Foment han carregat contra els vàndals que han provocat destrosses a la ciutat però també contra la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, com a encarregats de l'ordre públic. A uns i altres, els empresaris els han qualificat "d'irresponsables".

"Davant la gravetat dels fets, els sectors afectats ens veiem obligats a fer una crida a la responsabilitat de tots aquells irresponsables que promouen, consenten, justifiquen o tanquen els ulls davant d'aquests gravíssims aldarulls", han afirmat els empresaris a través d'un comunicat llegit per Sánchez Llibre, des del qual també han donat suport al dret a la llibertat d'expressió.

Previ al manifest, el president de l'Associació d'Amics del Passeig de Gràcia, Luis Sanz, ha detallat que les destrosses d'aquesta nit passada arran de la manifestació proHasél han deixat 12 botigues saquejades i 75 establiments malmesos -60 dels quals van ser comerços-. També han comptat més de 300 pintades i més d'un centenar de vidres rebentats.

"Podríem dir que ha estat la nit dels vidres trencats barcelonesa, com la que es va viure a Alemanya l'any 1938", ha assegurat Sanz, que ha quantificat en 750.000 euros els danys globals. "A part del mal econòmic, hi ha un dany a Barcelona com a ciutat acollidora i pacífica, i això tindrà conseqüències per al turisme", ha lamentat.

En representació de les més de 30 associacions reunides a Foment, Sanz ha assegurat que els aldarulls "es veien a venir" i ha carregat contra la "passivitat" de l'alcaldessa Ada Colau i del govern de la Generalitat. En el cas de l'executiu català, els empresaris creuen que ha estat "una gran irresponsabilitat" qüestionar els procotols de la Brimo en plena crisi de seguretat als carrers.

Els sectors afectats han exigit a l'administració més "coratge" per reforçar els recursos policials. "Que els dirigents no tinguin complexos en l'exercici de l'autoritat democràtica i en l'ús legítim de la força per part de la nostra policia", ha dit Sanz, que ha reclamat una revisió de la Brimo un cop hagi passat el conflicte actual "per dotar els Mossos de més eines contra la guerrilla urbana".

Al mateix temps, a través del manifest conjunt, els empresaris han criticat que "hi ha qui tanca els ulls com si no fos obligació del Govern en funcions vetllar pels béns públics i privats, i per la seguretat i dret dels ciutadans". En aquest sentit, Sánchez Llibre ha insistit en demanar "responsabilitats" als líders polítics, si bé ha evitat respondre si calen dimissions o destitucions.

"Els Mossos d'Esquadra lamentablement han hagut d'actuar amb una mà lligada al darrere, perquè no se'ls ha donat tot el suport institucional per a què puguin plantejar la seva feina d'una forma més eficient", ha respòs a preguntes sobre la depuració de responsabilitats, sense més concreció.

El president de Foment ha assegurat que traslladaran la queixa formal a Pere Aragonès, com a president de la Generalitat en funcions, tot remarcant que l'empresariat "vol deixar clar que ja n'hi ha prou". Segons Sánchez Llibre, la situació per als comerciants, hotelers i restauradors ha arribat a un punt de "patiment lamentable" després de tots els mesos de crisi per la covid, als quals ara s'hi sumen les destrosses de les manifestacions. "Encoratgem els polítics a prendre mesures per a què no es torni a repetir el vandalisme", ha remarcat.

A parer de Sánchez Llibre, la situació dels darrers cinc dies "no té precedents" a la ciutat i ha assegurat que "s'han traspassat línies vermelles fonamentals a l'estat de dret". En aquest sentit, ha afirmat que s'està posant en risc l'estat del benestar i ha reclamat l'aplicació "estricta" de la llei per a tots els autors materials, alhora que ha apel·lat a la responsabilitat dels pares d'aquells vàndals que són menors d'edat.