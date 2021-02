Abengoa, prop del concurs en fallar el seu refinançament

Abengoa, la firma sevillana d'enginyeria i energies alternatives, s'enfronta al concurs per insolvència en no haver aconseguit que els creditors financers atorguin els consentiments sol·licitats amb la finalitat d'estendre de nou el termini per al tancament i execució de l'acord de reestructuració, per la qual cosa el consell d'administració de la companyia celebrarà de «manera immediata» una sessió en la qual, «en compliment dels seus deures fiduciaris, prendrà les decisions que li corresponguin per protegir els seus interessos».

La companyia, que ha presentat aquest mateix mes de febrer els seus comptes corresponents a 2019, va consolidar vendes de 1.493 milions d'euros i pèrdues de 541 milions. Igualment en el 2019 la seva situació patrimonial era negativa i registrava fons propis negatius de 3.707,45 milions d'euros. Aquest mateix exercici donava feina a 14.399 treballadors.