Ideen una solució perquè xarxes socials i cercadors compensin els diaris

El gegant tecnològic Microsoft està desenvolupant una solució perquè els motors de cerca i xarxes socials paguin als mitjans per l'ús dels continguts, inspirant-se en la normativa aprovada a Austràlia. Per desenvolupar aquesta eina, Microsoft s'ha aliat amb les principals associacions empresarials del sector. La intenció és ordenar els pagaments per l'ús dels continguts dels mitjans pels «gatekeepers» i inclourà provisions per a processos d'arbitratge, de manera que es negociïn «acords justos».