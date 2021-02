Antoni Cañete pren el timó de Pimec després de quinze anys en segon pla

L'empresari Antoni Cañete s'ha fet aquest dimarts amb el timó de Pimec en unes eleccions a la presidència atípiques per a una patronal gens acostumada a comicis amb més d'una llista, certificant així que la seva feina com a secretari general des de 2005 era mereixedora del premi dels socis.

De tarannà tranquil i dialogant, Cañete (Barcelona, 1963) ha batut en les urnes a la candidatura de Pere Barrios, recolzada per l'ANC, i ha aconseguit així deixar de ser l'etern dofí de Josep González, que va abandonar la presidència molt abans d'acabar el seu últim mandat per facilitar el seu trànsit cap a la presidència.

Enginyer electrònic de formació que va gestionar l'empresa familiar i va impulsar, després, la societat anònima Cofme, té un coneixement profund de Pimec pels 15 anys que ha exercit de secretari general, una etapa en la qual ha destacat per la lluita contra la morositat que pateixen les pimes.

Aquesta obstinació l'ha portat a presidir la Plataforma Multisectorial Contra la Morositat, una confederació d'associacions patronals de tota Espanya creada en 2008 per impulsar una cultura ètica sobre el compliment dels terminis de pagament i que representa a prop d'un milió d'empreses.

Al capdavant ara ja de la patronal catalana de les petites i mitjanes empreses, Cañete ha promès posar a aquestes "en el pont de comandament" i reivindicar el seu valor: representen més del 60 % del PIB i un 70 % de l'ocupació.

Al seu programa, sota la candidatura "Activisme empresarial", ha defensat la necessitat de lluitar per un "capitalisme inclusiu", en el qual les lleis garanteixin entorns competitius per a totes les empreses, i no solament per a les grans.

Així, es proposa resoldre els problemes de les pimes i els autònoms amb una fiscalitat justa, acabar amb la "xacra" de la morositat i aconseguir una major participació de les petites i mitjanes empreses en la contractació pública estatal.

Durant la campanya, ha denunciat que l'ANC pretenia fer-se amb el control de la patronal amb finalitats polítiques i alienes a la defensa dels empresaris, i ha fet una crida als seus socis a no permetre que la patronal fos utilitzada com "una marioneta".