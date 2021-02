Interès de l'empresa sueca Inzile pels terrenys de Nissan

El fabricant de vehicles suec Inzile estudia instal·lar-se als terrenys que Nissan deixarà a finals d'any a la Zona Franca per portar-hi la producció de la seva furgoneta Pro4. La companyia va publicar fa uns dies un comunicat a Suècia en què explica que la planta serviria per a la fabricació de 5.000 d'aquestes furgonetes per al mercat del sud d'Europa, a partir del 2022. Actualment, l'empresa està buscant possibles ubicacions a l'estranger i de la capital catalana destaca que hi podria trobar una empresa «molt qualificada» un cop Nissan tanqui definitivament les portes i que hi ha una «important xarxa de subcontractistes consolidats».

En aquest sentit, la companyia recorda que a la planta de la Zona Franca s'hi han fabricat diversos turismes, vehicles comercials, tot terrenys i camions, entre d'altres, i subratlla que l'Estat és el segon fabricant de cotxes més gran d'Europa.