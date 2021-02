Un de cada tres consumidors espanyols compra setmanalment per internet

La pandèmia de la COVID-19 ha transformat notablement els hàbits de consum dels espanyols particularment pel que fa al comerç a través d'internet. Més freqüència i més despesa són les conclusions de l'estudi realitzat per Adevinta, la signatura que ha utilitzat la informació recollida per les seves marketplaces (Fotocasa, Habitaclia, Infojobs, Milanunicos, Coches.net i Motos.net) per estudiar els hàbits de consum que s'han generat durant aquesta crisi sanitària. Un de cada tres espanyols compra cada setmana per internet. S'ha disparat 10 punts percentuals aquesta xifra en pocs mesos. A més, gastem més: el 25% dels consumidors destina el 21% del pressupost en canals digitals, la qual cosa ha suposat una despesa d'entre 50 i 250 euros setmanals via online.

La situació de crisi ha modificat també els hàbits del consumidor. Abans de la pandèmia, els compradors solien investigar per internet què volien comprar, però realitzaven l'acte de la compra en botigues físiques. «Ara ha pujat el nombre de persones que investiguen i compren en línia per comoditat, amplitud de l'oferta i transparència», afirma Gianpaolo Santorsola, conseller delegat d'Adevinta, que va presentar l'estudi «Pols Digital d'Adevinta, Informe sobre l'evolució i tendències en els hàbits de consum».

Articles per a llar, tecnologia i moda han concentrat la compra de productes. L'alimentació en general, productes farmacèutics i menjar a domicili han registrat increments significatius. De fet, la compra d'electrodomèstics va augmentar un 68% durant la pandèmia; les cadires d'oficines, un 300%, i les videoconsoles, un 73%, va comentar Enrique Fernández, responsable de dades d'Adevinta. Destaca que en molts casos s'ha produït un traspàs de la compra física a la compra en línia en determinats sectors de la població. En el sector de més de 65 anys s'ha produït una caiguda de més de 15 punts percentuals a l'hora de trepitjar la botiga física. No obstant això, explica Fernández, els millennials han deixat de trepitjar aquests espais comercials. «Anar de botigues no figura en els seus plans», comenta Fernández.