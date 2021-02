El BBVA estudia fer un ERO a 3.000 treballadors abans que acabi el primer semestre

El BBVA es prepara per escometre un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que podria afectar a prop de 3.000 treballadors de l'entitat, segons Expansión. La negociació entre el banc i els sindicats encara no ha començat, però, segons fonts coneixedores de l'operació, l'entitat pretén realitzar aquest ajust de plantilla durant el primer semestre del 2021, per la qual cosa podria començar en unes setmanes. L'entitat financera s'ha limitat a comentar: «Estem valorant totes les alternatives». Aquest nombre d'empleats suposa al voltant del 10% de la plantilla de l'entitat presidida per Carlos Torres.

Precisament, alguns analistes externs ja havien posat sobre la taula aquesta idea. Així, Barclays estima que una reducció de la plantilla de BBVA a Espanya del 5% li proporcionaria uns estalvis anuals de 87 milions d'euros des del tercer trimestre del 2021 i implicaria assumir uns costos de reestructuració de 156 milions d'euros després d'impostos.

En un informe publicat al febrer, el banc d'inversió ha introduït aquest supòsit per actualitzar les seves previsions sobre BBVA en el marc de l'anunci del seu conseller delegat, Onur Genç, sobre un pla de reestructuració ràpid en el primer semestre.